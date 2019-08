Olimpija je s prihodom Luke Menala dobila atraktivnega nogometaša, ki je po oceni Dnevnikove žirije najbolj zaznamoval peti krog prve slovenske nogometne lige. Ljubljančani so z lahkoto opravili gostovanje v Velenju, kjer je Menalo načel domačo mrežo. »Moramo biti zadovoljni, saj smo na zahtevnem gostovanju vpisali tri točke. Vsi težimo k temu, da igramo napadalen nogomet, imamo žogo v svojih nogah in ustvarjamo veliko priložnosti. Veseli smo, da smo igrali dobro in zmagali,« je povedal 23-letnik iz Splita, ki je nogometno kariero začel graditi v Bosni in Hercegovini.

Že ko je bil najstnik, so mu govorili, da je dragulj iz Višićev, male hercegovske vasi na jugu države, od koder prihajajo tudi nekateri poznani nogometaši, kot so Nikica Jelavić, Želimir Terkeš, Mladen Bartolović… Menalo prihaja iz športne družine, saj je bil tudi njegov oče dober nogometaš. Leta 2017 so ga razglasili za enega od desetih najobetavnejših igralcev jugovzhodne Evrope, kar je vzbudilo zanimanje številnih klubov v regiji. Bil je velika želja splitskega Hajduka, a se je pred letom in pol raje odločil za prestop v bogatejši Dinamo iz Zagreba. V Maksimiru se v ostri konkurenci ni najbolje znašel, zato so ga Zagrebčani posodili v Slaven Belupo, letos poleti pa se je pridružil Olimpiji in takoj postal eden najbolj živahnih igralcev prve slovenske lige. Med drugim je prispeval tudi odločilni gol na prvi evropski oviri, ko je Olimpija v sodnikovem podaljšku povratne tekme preskočila Rigas.

Menalo skupaj z Antejem Vukušićem sestavlja udarni dalmatinski tandem za doseganje golov. Najbolje se znajde na položaju krilnega napadalca. Njegove vrline so hitrost, preigravanje, predložki, prodori… V kratkem obdobju se je tako prikupil navijačem, da so Stožice na tekmi proti Triglavu že vzklikale njegovo ime. Luka Menalo je na dobri poti, da zaznamuje letošnjo sezono v prvi ligi. Če bo predober, se lahko zgodi, da bo Dinamo zahteval njegovo vrnitev v Zagreb.