Pet tekem, pet remijev. Tak je izkupiček 23. kroga v slovenskem nogometnem državnem prvenstvu. Olimpija kljub slabi predstavi in remiju v Velenju pri Rudarju ostaja na vrhu lestvice, saj je le točko iztržil tudi Maribor v Ljudskem vrtu proti Taboru iz Sežane. Razočarani so lahko še pri Aluminiju, saj bi v primeru zmage proti Bravu ujeli zmaje, Celje in Mura pa sta proti Domžalam in Triglavu zapravila priložnost, da bi se približala vodilni trojici.

Nov spodrsljaj Olimpije

Olimpija je po porazu proti Triglavu znova razočarala in pri zadnji ekipi lige Rudarju iz Velenja izvlekla le točko. Ljubljančani so si pričakovano ustvarili več priložnosti, imeli pobudo, a obenem tudi nemalo težav pri prebijanju zgoščene obrambne vrste domačih. Svojega dne ni imel prvi strelec lige Ante Vukušić, ki še drugo tekmo zapored ni vpisal zadetka, neučinkoviti in nenatančni pa so bili tudi njegovi soigralci, saj le šest od 22 strelov ni zgrešilo okvira vrat.

Svetla izjema v vrstah nenavdahnjenih gostov je bil Stefan Savić, ki je na boku vnašal nemir med branilce Rudarja, v 39. minuti pa jih na desni strani mojstrsko preigral, žogo podal do Endrija Čekičija, ta pa je z nizkim strelom z dvanajstih metrov premagal Mateja Radana. A ko so Saviću v drugem polčasu začele pojenjati moči, je tudi igra Ljubljančanov postala manj nevarna. Na drugi strani so domači na priložnost čakali iz protinapadov in jo dočakali v 65. minuti. Zmedo v obrambi Olimpije in nespretno posredovanje Nejca Vidmarja je po dolgi podaji izkoristil Marko Ćosić in s prvencem v prvi ligi postavil končni izid tekme 1:1.

»Pričakovali smo zmago. Začeli smo dobro, tudi povedli, vendar na koncu prišli le do izenačenja. Z rezultatom nisem zadovoljen. Rudar se je branil z devetimi igralci in to je težko prebiti. Imeli smo pozitiven rezultat in čakali na drugi zadetek. Na koncu se je obrnilo drugače. Točka je točka, a remija si vsekakor nismo želeli. Ne smemo pozabiti, da je prvenstvo dolgo, zato je treba dvigniti glave in iti v naslednje tekme. Ne nazadnje napadamo za naslov,« je razočarano dejal trener Olimpije Safet Hadžić, ki naj bi bil po nekaterih informacijah tik pred tem, da dobi odpoved. Predsednik kluba Milan Mandarić namreč nove slabe predstave Ljubljančanov ni dobro sprejel.