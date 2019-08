Potem ko so prvo tekmo 3. kroga proti Rosenborgu doma v Ljudskem vrtu izgubili z 1:3, so se danes na sever Evrope odpravili s slabšim izhodiščem, a ne brez upanja. Trener Darko Milanič je pred odhodom na Norveško potrdil, da je ponudil odstop, a ga športni direktor Zlatko Zahović ni sprejel. »Zaradi tega, ker včasih človek reagira tudi čustveno. Ko se ta posel opravlja na način, kot ga delam jaz,« je po poročanju Večera povedal, zakaj je takoj po tekmi s Taborom odstopil, in dodal, da ni nič nenavadnega, če na regeneracijskem treningu ni prvega trenerja ekipe. »Že od včeraj je zadeva rešena in misli so pri nalogah, ki jih imamo,« je še dejal Milanič.

Prvič letos gre na evropsko gostovanje napadalec Luka Zahović, ki se uspešno vrača po poškodbi, nazaj v ekipi sta Martin Milec in Andrej Kotnik, ki sta izpustila sobotno prvenstveno tekmo, Aleks Pihler pa še ne. Zaradi poškodb manjkata Žan Kolmanič in Luka Uskoković, Amir Dervišević, Gregor Bajde, Felipe dos Santos ter Luka Koblar pa so ostali doma.

Milanič je pred odhodom še dejal, da si želijo Mariborčani zmagati na torkovi tekmi in priznal, da bodo za to potrebovali tudi veliko sreče, ker gre po njegovem za zelo težko tekmo. Na prvi tekmi so imeli vijoličasti po Milaničevih besedah popoln nadzor, izgubili pa so ga "zaradi enega trenutka". »Naj se obrne v to smer tudi na Norveškem. To pomeni, da zabijemo iz prve priložnosti,« je za spletno izdajo Večera še povedal Milanič: »Naša naloga je najti pot v zgoščeni obrambi Rosenborga.«

Trening vijoličastih na stadionu Lerkendal bo danes ob 19. uri. V torek prav tako ob 19. uri pa Mariborčane čaka povratna tekma kvalifikacij za LP, ki jo bodo sodili Nizozemci na čelu z glavnim sodnikom Nizozemcem Serdarjem Gözübüyükom.