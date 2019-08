Vozniki osebnih vozil lahko naenkrat natočijo 25 litrov, vozniki tovornih vozil pa 100 litrov goriva.

Podjetja, ki bencinskim servisom dobavljajo gorivo (in katerih vozniki cistern stavkajo), pa morajo še naprej zagotavljati vsaj 50 odstotkov siceršnje dobave bencinskim servisom.

Iz omejitve so izvzeti vojska, reševalci, civilna zaščita, policija in gasilci ter tudi letališča in pristanišča, ki morajo dobiti celotno predvideno dobavo, je nemška tiskovna agencija dpa povzela pisanje portugalskega časnika Diario de Noticias.

Država je dobavo goriva danes zagotovila tudi s spremstvom policije, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah sindikatov so nekatera od podjetij, ki dobavljajo gorivo, "kupila" nekatere voznike, kljub temu da je vlada določila minimum dobave.

Številni benciski servisi, potem ko so ljudje ob napovedani stavki v minulih dneh množično polnili rezervoarje svojih vozil, so sicer ostali brez goriva. Posebej veliko takšnih je na jugu države v regiji Algarve, ki je priljubljena počitniška destinacija. Nekateri domačini in turisti so rezervoarje napolnili v sosednji Španiji, dpa navaja poročanje španskega časnika El Mundo.

Brez goriva je po navedbah AFP 15 odstotkov od skupno okoli 3000 bencinskih servisov v državi, še 15 odstotkom pa je zmanjkala vsaj ena vrsta goriva.

Sindikati za voznike cistern zahtevajo višje plače in boljše delovne pogoje. To je druga stavka v zadnjih štirih mesecih, potem ko so bila tudi zadnja pogajanja z združenjem cestnega tovornega prometa neuspešna, poroča dpa.