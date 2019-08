Na Hrvaškem je na tretjerazrednem evropskem ekipnem tekmovanju (za superligo in prvo ligo) nastopilo 12 reprezentanc: poleg gostiteljice in Slovenije še tri, ki so leta 2017 izpadle iz prve lige (Bolgarija, Danska, Estonija), tri, ki so pred dvema letoma napredovale iz nižje lige (Gruzija, Luksemburg, Malta), ter Avstrija, Ciper, Izrael in Latvija. Naloga Slovenije, ki je na prejšnjem prvenstvu junija 2017 v Tel Avivu v Izraelu osvojila četrto mesto in le za 2,5 točke zaostala za tretjim in načrtovano uvrstitvijo v prvo ligo, je imela v Varaždinu zaradi novega formata lig v letu 2021 še težjo nalogo. Iz druge v prvo ligo je namreč vodilo le prvo mesto, v tretji pa jih je izpadlo zadnjih pet. A favorizirana Slovenija na Hrvaškem ni izpolnila ciljev in pričakovanj, za zmagovalko Estonijo pa je zaostala za kar 15,5 točke.

Šutejeva izboljšala svoj rekord

Po prvem tekmovalnem dnevu oziroma 21 disciplinah od skupno 40 je bila Slovenija druga s 179 točkami in je zaostajala le za Estonijo (185), tretja pa je bila Latvija (165). Slovenski atleti in atletinje so prvi dan v 20 disciplinah dosegli dve zmagi – Luka Janežič je zmagal na 400 metrov, Tina Šutej pa v skoku s palico. »Vesel sem zmage in dvanajstih točk za Slovenijo, kar se je pričakovalo. A prvih 200 metrov in tudi pozneje sem bil sam. Zato je bilo malo težje, saj sem se na diamantnih mitingih letos bojeval z zares vrhunsko konkurenco. Vedel sem, da se bodo v finišu približevali, vendar sem zmagal in zgolj to šteje,« je dejal Luka Janežič, ki je dosegel čas 46,13 sekunde.

Še večji podvig je uspel Tini Šutej, ki je s preskočenimi 4,70 metra izboljšala svoj prejšnji slovenski rekord na prostem (463 centimetrov 17. julija letos v nemškem mestu Jockgrim) in izpolnila tudi mednarodno normo za OI 2020 na Japonskem. »Super tekma, bilo je zelo vroče, a sem bila na to pripravljena. Bil je veter v prsi in bok, a sem skočila zelo visoko. To pomeni, da lahko grem v dobrih pogojih še višje. Malo me je 'skurilo', a sem vesela, imam že mednarodno normo za OI in bom naslednje leto sproščeno delala na bazičnih pripravah. Zelo dolgo sem čakala na nastop, dve uri, ker je bila velika razlika med mano in drugimi, a sem imela tri podobne tekme v Sloveniji. Veliko sem pila, da ne bi prišlo do krčev, in se 'odklopila',« je pojasnila Tina Šutej. Ljubljančanka, ki zaradi treningov pri Milanu Kranjcu zadnja leta živi v Celju, je v prvem poskusu preskočila 4,25 in 4,45 metra, v drugem 4,65 in 4,70, na 4,73 metra pa po dveh neuspešnih poskusih ni več skakala. Šutejeva je že pred tekmovanjem na pol v šali dejala: »Zmagala bom že s prvim skokom, saj ne bom imela prave konkurence.« To se je izkazalo za resnično, kajti drugouvrščena Danka Caroline Bonde Holm je preskočila le 405 centimetrov.