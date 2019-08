Na Tempeljskem griču v Jeruzalemu so danes izbruhnili spopadi med izraelsko policijo in palestinskimi verniki, pri čemer je bilo ranjenih več vernikov. Muslimanski verniki so se ob začetku svojega praznika eid al adha, poimenovanega tudi kurban bajram, zbrali pri molitvi v mošeji Al Aksa, praznovanje tega drugega najpomembnejšega praznika za muslimane pa letos sovpada z judovskim postnim dnem tiša beav, ko se spominjajo uničenja prvega in drugega jeruzalemskega templja in izgnanstva Judov iz Izraela. Ob tej priložnosti Tempeljski grič obiščejo tudi številni nacionalistično nastrojeni judovski verniki.

Policija je, da bi preprečila morebitne napetosti, odredila zaprtje Tempeljskega griča za Jude in turiste. Na jutranji molitvi se je po njihovi oceni na njem zbralo okoli 60.000 muslimanskih vernikov. Po navedbah policije so ukrepali, potem ko so se protesti Palestincev pri mošeji Al Aksa začeli stopnjevati, pri čemer so uporabili tako imenovani šok granate, da bi jih razgnali. Po navedbah palestinskega Rdečega križa so v bolnišnico prepeljali 14 ranjenih, izraelski javni radio Kan pa je poročal tudi o štirih ranjenih policistih. Hanan Ašravi, predstavnik palestinske osvobodilne organizacije (PLO), je izraelske oblasti obtožil sprožanja verskih in političnih napetosti.

Z območja Gaze so medtem poročali o incidentu, v katerem je bil ubit Palestinec. Kot je sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi, so 26-letnega moškega izraelski vojaki ustrelili, ker jih je napadel s strelnim orožjem. To je že drugi incident s smrtnim izidom na mejnem območju z Gazo v dveh dneh. V soboto so bili v podobnem incidentu ubiti štirje Palestinci.