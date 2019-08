Prva odločilna akcija se je zgodila dobrih 60 kilometrov pred ciljem, ko so napadli Italijani. Izoblikovala se je skupina 13 kolesarjev, med katerimi je bil tudi Mezgec. Skupina je imela že 40 sekund prednosti, ko je pospešil Nemec Pascal Ackermann. Sledila sta mu le Belgijec Yves Lampard in Italijan Viviani, preostali niso imeli moči oziroma interesa, da bi jih lovili.

Na napad ni odgovoril niti Mezgec, ki je zagotovo pogrešal pomoč kakšnega moštvenega kolega. Tako je moral počakati na zasledovalno skupino, ki so jo vodili Nizozemci, ki so ubežnike lovili predvsem, da bi v boj za zmago pripeljali Dylana Groenewegna. A trojka na čelu je bila premočna in je med seboj obračunala za zmago.

Največ moči je imel Viviani, Lampard niti ni poskušal sprintati, Ackermann pa je zaostal že štiri kilometre pred ciljem.

Sprint zasledovalne skupine za četrto mesto je dobil Norvežan Alexander Kristoff. Skupina je za zmagovalcem zaostala 33 sekund.