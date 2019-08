Po zaslugi Luka Mezgeca bo letošnje evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Alkmaarju na Nizozemskem tudi za slovensko reprezentanco dobilo pomen in vrednost, ki ju poskuša zadnja leta izboriti evropska kolesarka zveza. Elitna članska kategorija je na prvenstvih stare celine šele četrto leto priključena drugim mlajšim kategorijam in je poleg svetovnega prvenstva ter olimpijskih iger edina dirka najvišjega nivoja pod okriljem reprezentanc. Vse drugo je pod okriljem profesionalnih klubov in organizatorjev dirk World Toura. Prvenstvo stare celine bo v nedeljo zagotovo dobilo težo elitnega festivala najboljših sprinterjev.

Mezgec je ogled trase zaradi dežja preložil na soboto Slovenija ni imela predstavnika v vožnji na čas v elitni članski kategoriji, na Nizozemskem tudi ni nobene kolesarke BTC City Ljubljana. Za Luka Mezgeca in preostale člane je evropsko prvenstvo velik izziv. Trasa na nizozemskih ravnicah je pisana za sprinterje njegovega kova. Pred dvema letoma na Danskem je bil s petim mestom zelo blizu kolajni in beli majici z evropsko zastavo. Tudi na lanskem prvenstvu na Škotskem je imel visoke cilje, a se je nesrečno razpletlo z okvarami in padci. Za nedeljsko dirko se zdi, da je pripravljen za najvišje hitrosti. Mezgec bo imel na 172 kilometrov dolgi dirki podporo Marka Kumpa, Luka Pibernika, Davida Pera, Gašperja Katrašnika in Matica Grošlja, ki jih je izbral selektor Andrej Hauptman. Za optimalno podporo bi vsekakor potreboval še vsaj iznajdljivega in spretnega Mateja Mohoriča in vzdržljivega Jana Tratnika, vendar natrpan mednarodni koledar drugih dirk skoraj ne omogoča optimalne reprezentančne zasedbe in uskladitve interesov zunaj klubskih programov. Z enakimi težavami se ubadajo tudi druge reprezentance. »Ne vem še nič, kdo bo sploh na startu od drugih reprezentanc,« včeraj popoldne tudi Luka Mezgec ob prihodu na prizorišče še ni imel informacij glede startne liste. Tudi ogled trase je ob prihodu zaradi dežja preložil na soboto, ko bo dirka mlajših članov do 23 let s kapetanom Žigom Jermanom. Natančen seznam elitne dirke bo znan šele v soboto popoldne. Vsekakor bo zasedba na nedeljski dirki izborna.