Začetek praznovanj Eid al-Adha, znanega tudi kot kurban bajram, pomeni vrhunec romanja, obeležuje pa se z obrednim kamenjanjem hudiča.

Po končanem obredu kamenjanja prvega dne praznika Eid al-Adha moški romarji zamenjajo svoja preprosta bela oblačila, ki so jih oblekli za romanje, za običajna, si pobrijejo glave in žrtvujejo žival, vernice pa si odrežejo koder las, kar je znamenje duhovne prenove.

Močno okrepljena varnost

Letošnjega hadža se po navedbah savdskih oblasti udeležuje okoli 2,4 milijona muslimanskih vernikov. Savdske oblasti so, da bi preprečile morebiten stampedo med tridnevnim obredom kamenjanja, podoben tistemu izpred štirih let, tudi letos močno okrepile varnost, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ta drugi najpomembnejši praznik za muslimane so obeležili tudi drugod po svetu. V Afganistanu so praznik, znan tudi kot Eid-e kurban, proslavili v upanju na mir v državi, ki je že desetletja ujeta v nasilje in konflikte.

Afganistanski predsednik Ašraf Gani je v televizijskem nagovoru spregovoril o prihajajočih predsedniških volitvah. Ob tem je dejal, da "brez legitimne in močne vlade, ki je mogoča le z volitvami, Afganistanci ne bodo mogli doseči dostojanstvenega miru".

V sudanski prestolnici Kartum so muslimani praznovali svoj prvi Eid al-Adha po tistem, ko je bil odstavljen dolgoletni predsednik Omar al Bašir. Vzdušje med verniki je bilo veselo, toda spričo visokih cen kot posledica političnih in gospodarskih negotovosti v državi je bil jedilnik bolj skromen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ruski prestolnici Moskvi se je praznovanja udeležilo kakih 240.000 ljudi, je za rusko tiskovno agencijo Tass dejal vodja oddelka za nacionalno politiko in medverske odnose Vitalij Šučkov.

Ob tej priložnosti je muslimanom v Rusiji čestital tudi predsednik Vladimir Putin. Zaželel jim je mir, srečo in blaginjo, še navaja Tass, ki se sklicuje na sporočilo Kremlja.