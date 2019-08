Meka je najsvetejše muslimansko mesto, hadž pa eden od petih stebrov muslimanske vere. Koran predpisuje, da mora vsak polnoletni musliman, ki je fizično sposoben in si lahko privošči potovanje, vsaj enkrat v življenju opraviti romanje v rojstni kraj preroka Mohameda.

Hadž v simboličnem smislu predstavlja tudi sodni dan, na katerega se bo moral vsak musliman v skladu z islamskim naukom pred Alahom zagovarjati za svoja dejanja.

Skupine romarjev so se pričele zbirati že pretekli konec tedna. Do torka so našteli več kot 1,8 milijona vernikov. Za romanje se zbrani preoblečejo v preprosta bela oblačila, ki simbolizirajo enakost pred Alahom, versko enotnost in prizadevanje za duhovno prenovo.

Letošnjega romanja se v organizaciji slovenske islamske skupnosti udeležuje tudi 28 romarjev iz Slovenije, piše na njihovi spletni strani.

Romanje bo potekalo v času zaostritve razmer v Perzijskem zalivu po napadih na tankerje in posegih v svobodno plovbo. Savdska Arabija skupaj z ZDA za vse incidente krivi Iran, kar Teheran vztrajno zanika.

Kljub trajajočemu sporu med regionalnima silama Iranom in Savdsko Arabijo je Rijad tudi letos dovolil, da se romanja udeležijo iranski romarji. Letos naj bi jih bilo okoli 88.550.

Med petdnevnim romanjem se bodo romarji zbrali tudi na gori Arafat, kjer naj bi imel prerok Mohamed zadnjo pridigo. Vrhunec bo v nedeljo, ko se začenja kurban bajram, ki se obeležuje z obrednim kamenjanjem hudiča. Kurban bajram je poleg ramazanskega bajrama drugi najpomembnejši praznik za muslimane.

Osrednja slovesnost ob kurban bajramu v Sloveniji bo sicer v Ljubljani v športni dvorani Slovan na Kodeljevem, kjer bo molitev vodil mufti Nedžad Grabus.

Med hadžem leta 2015 je prišlo do množičnega prerivanja, med katerim je bilo do smrti poteptanih na stotine romarjev. Po uradnih savdskih podatkih je v tragediji umrlo 769 ljudi, po navedbah različnih medijev pa več kot 2000. Savdska Arabija je po tem letu okrepila varnostne ukrepe.