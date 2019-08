Da gre za volka, po navedbah pašne skupnosti potrjujejo ugrizi na kadavrih in pričevanje domačina, ki je danes zjutraj volka tudi videl na razdalji manj kot 30 metrov. »Domačini so namreč to noč prenočevali v koči na območju planine, večina kadavrov pa je od njihove koče oddaljena manj kot 150 metrov, kar pomeni, da je volk moril v neposredni bližini človeka,« so zapisali.

Dodali so, da imajo z volkom težave že vso pašno sezono. Doslej je, kot navajajo, pokončal 27 živali, najmanj 39 pa jih je pogrešanih. »Pašno sezono smo začeli z 244 ovcami, kar pomeni da je ta trenutek nepovratno izgubljene 27 odstotkov črede,« so opozorili.

Rejci s tega območja so sicer na vse pristojne organe sredi julija že podali zahtevo za izdajo ustne odločbe za odstrel. Kot so navedli v sporočilu za javnost, zadeva še ni rešena, rejci pa se počutijo prevarane in so na robu obupa. Volk je medtem moril tudi na bližnji planini Bošca, kjer je ubil eno in dodatno poškodoval drugo drežniško kozo, ki je ogrožena pasma, so še navedli.