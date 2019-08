Protest pod geslom Slovensko podeželje ne bo zverinjak je organiziral Sindikat kmetov Slovenije, k udeležbi pa je poleg kmetov pozval tudi druge podeželane, ki živijo v strahu pred zvermi. Predsednik sindikata Anton Medved je v osrednjem nagovoru zahteval, naj se volkove odlovi ali odstreli, populacijo pa ohrani v ograjenih kompleksih znotraj državnih gozdov.

Po njegovih besedah je država dolžna poskrbeti za "svoje zveri", da ne delajo škode kmetom, na območjih z zvermi pa naj ljudem zaradi nižje kakovosti življenja nameni davčne olajšave in razvojne spodbude. Sindikat je v protestno peticijo, pod katero je začel zbirati podpise, vnesel tudi poziv k odstopu ministra za okolje in prostor Zajca.

Medved je napovedal, da bodo s protesti nadaljevali vse do uresničitve svojih zahtev. Tako bodo čez teden dni organizirali shod v Ilirski Bistrici, čez 14 dni v Gornji Radgoni, še teden dni kasneje pa bodo, če bo potrebno, prišli v Ljubljano pred državni zbor. Izrazil je prepričanje, da bodo protesti le še pridobivali na množičnosti.

Govorci so pred zbrano množico na osrednjem trgu v Velikih Laščah tudi opozorili, da namnožitev zveri ni prizadelo le rejcev, ampak vse na podeželju. Številni primeri so namreč po njihovih besedah pokazali, da zveri ne kažejo velikega strahu pred človekom ter hrano iščejo celo v naseljih, kar med ljudmi stopnjuje negotovost in občutek strahu.

Takšno stanje je zaskrbljujoče in zahteva hitro ukrepanje, da ne bo prišlo tudi do človeških žrtev, je bilo slišati v nagovorih. Podpredsednik sindikata Roman Žveglič je ocenil, da njihova dosedanja opozorila vladi in stroki o prepočasnem izvajanju zakona o interventnem odvzemu medveda in volka iz narave niso zalegla.

»Zveri so za v divjino in ne za v vasi«

Neustrezno izvajanje zakona je po njegovih besedah krivo, da se napadi zveri še vedno in vse pogosteje pojavljajo, pri tem pa nastaja velika škoda. Podobno kot drugi govorci je izrazil pričakovanje, da bodo odgovorni našli prave rešitve, predvsem pa hitreje izvajali tisto, kar jim že zdaj omogoča interventni zakon.

"Zveri so za v divjino in ne za v vasi. Del stroke, ki je z napačnimi ukrepi povzročil zdajšnje stanje, pri tem pa na veliko zaslužil, naj se čim prej umakne in da besedo resničnim strokovnjakom," je pozval Žveglič. Po njegovi oceni vladni ukrepi niso le prepozni, ampak tudi premalo konkretni in odločni ter so za kmete žaljivi.

Protestnike je v imenu vlade nagovorila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec. Zagotovila je, da sta tako pristojni ministrstvi kot celotna vlada na čelu s premierjem Marjanom Šarcem odločeni rešiti perečo problematiko. Obenem je opozorila, da problematika ne sme postati politični oder, ampak jo je treba prepustiti stroki.

Protestniki so na shod, ki še traja, po navedbah organizatorja prišli iz vse Slovenije. Nosijo slovenske in evropske zastave ter transparente. Na njih je mogoče prebrati: V Ljubljani so zveri zagrajene, na deželi pa spuščene; Enega bomo odvzeli, ostale v Ljubljano; kot tudi Nič zveri na naših dvoriščih. Več protestnikov se je na shod pripeljalo s traktorji.

Podporo shodu so z udeležbo svojih predstavnikov izrazili v političnih strankah SDS, NSi in SLS. Med drugimi je bilo opaziti poslanca Franca Breznika (SDS) in Ivo Dimic (NSi), predsednika SLS Marjana Podobnika, evropskega poslanca Franca Bogoviča (ELS/SLS), nekatere državne svetnike in tudi predstavnike velikolaške občine na čelu z županom Tadejem Malovrhom.

V Veliki Lašče so prišli tudi predstavniki stanovskih kmečkih organizacij in civilnih iniciativ z območij, ki se soočajo z napadi zveri na rejne živali. Soglašali so, da so kmetje zaradi neodzivnosti vlade izgubili potrpljenje, nekateri pa tudi izgubljajo voljo za kmetovanje.