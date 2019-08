V nedeljo zjutraj in dopoldne bo v notranjosti Slovenije zmerno do pretežno oblačno, nato se bo zjasnilo. Drugod bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne od 28 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo sončno in zelo vroče. V torek bo spremenljivo oblačno, popoldne in zvečer bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta valovi iznad Baltika proti Pirenejskem polotoku. K nam od jugozahoda doteka precej topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo pretežno jasno in vroče. Pozno popoldne in zvečer bodo na avstrijskem Štajerskem in Koroškem posamezne nevihte. V nedeljo bo pretežno jasno, le v sosednjih pokrajinah Avstrije bo zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno.