Ponoči bo dež povsod ponehal, do jutra se bo delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bo nastala megla.

V petek bo povečini sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo jasno in vroče. V nedeljo bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo zjutraj in dopoldne v severni in osrednji Sloveniji. Prehodno bo zapihal veter vzhodnih smeri.

Vremenska slika: Nad vzhodnimi Alpami in severnim Balkanom se zadržuje vremenska fronta. Pri tleh bo z vetrovi vzhodnih smeri k nam dotekal vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu večji del dneva še dokaj sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti.

Biovreme: Vremenski vpliv bo v četrtek obremenilen, z vremenom povezane težave bodo pogoste, okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.