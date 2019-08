Stave niso loto!

Stava ni loto. Ampak težko je to razložiti nekaterim osebam na prodajnih okencih. Predvsem tistih, kjer se prodajajo tako srečke, kot vplačujejo stavni listki. Dialog se ponavlja: »Bi še kako srečko?« vpraša nameščeni osebek. Ti odgovoriš: »Ne, rekel sem, da ne igram lota.« A vseeno si deležen še sladice: »Pa vendar, mar ne bi poskusili, milijoni so v igri.« Čeprav si spet že desetkrat razložil, da te milijoni ne zanimajo oziroma da ti več pomeni sem ter tja pobrati 30 ali 80 evrov od stav. Ne glede na to, da te stave nemalokrat dajejo vtis loterije, pa ko propadeš na stavah, vsaj veš, kje si ga pobiksal.