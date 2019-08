Ni merske enote, ki bi pokazala boljše vzdušje v slovenski ženski alpski smučarski reprezentanci v primerjavi z minulo sezono – letošnja in lanska se razlikujeta kot noč in dan. Iz reprezentance vreta optimizem ter volja po delu in dokazovanju. Sadovi dela glavnega trenerja Janeza Slivnika so vidni na vsakem koraku. Novi šef je komunikativen in avtoritativen. »V trenerski karieri sem sodeloval z mnogimi reprezentancami. Imam svoj način dela. Znam se prilagajati, a od glavnih stvari ne odstopam. Smučarke so moje delo že dodobra spoznale in osvojile,« pravi Janez Slivnik.

Ženska reprezentanca bo v ponedeljek odpotovala na trening v Argentino, od koder se bo vrnila 7. septembra. Razmere za vadbo so odlične, v nasprotju s Čilom, kjer primanjkuje snega. »Veliko reprezentanc bo v Argentini. A to mi je vseeno. Mi bomo imeli svojo progo in skušali na njej izpeljati kvaliteten trening,« odgovarja Slivnik. »Od maja, ko smo se zbrali na prvem skupnem treningu, se je spremenilo marsikaj. Uvedel sem nov način kondicijskih priprav, ki temelji bolj na individualnem delu v domači okolici in manj na skupnih pripravah. Za zdaj se spremembe kažejo pozitivno, saj so smučarke dobro pripravljene. Tudi zadnji treningi na snegu so bili dobri. Pokazali so, da smo se navadili na nov način dela, zato ni bilo veliko nejasnosti,« se veseli glavni ženski trener.

Ana Bucik je po slabi sezoni potrebovala spremembe V slovenski reprezentanci je tudi nov obraz. To je kineziologinja Ana Mali. »Doslej sem delala večinoma v moških ekipah, in sicer v nogometu, ameriškem nogometu in ragbiju. Poslovna pot me je vodila od Velike Britanije, ZDA, Norveške in Bahrajna nazaj v Slovenijo. Sprejela sem ponudbo. S smučarkami se dobro razumemo, delo me veseli in se veselim novih izzivov,« se je opisala Ana Mali. Maruša Ferk kot najstarejša reprezentantka poudarja, da je ekipa zelo homogena, čeprav je med najmlajšo in najstarejšo več kot deset let razlike. Neja Dvornik se je reprezentanci prvič priključila prvi dan priprav. »To je res, a sem že lani spoznala energijo. Super se imamo,« odgovarja Neja Dvornik. Ano Bucik bo po slabi lanski sezoni letošnja finančno stala več. Razlog je, da imata z Marušo Ferk zagotovljenih 10.000 evrov stroškov priprav. Ko bosta presegli znesek, ga bosta morali plačati sami. »V reprezentanci se čuti nova energija, kar sem po slabi sezoni potrebovala. Vem, kaj mi je šlo narobe, a te juhe ne bi pogrevala. Zanima me prihodnost. Dobro treniram, se osredotočam na dobre zavoje ter skušam narediti čim več ponovitev,« pravi osamljena Primorka v slovenski reprezentanci.