Priprave članov slovenske alpske smučarske reprezentance v tehničnih disciplinah Žana Kranjca in Štefana Hadalina so v polnem zamahu. Po koncu tekmovalne sezone sta se odpravila na trening v Bansko v Bolgarijo, kjer sta preizkušala opremo, Kranjec pa tudi nove veleslalomske smuči. Te so se po njegovih besedah izkazale kot dovolj dobre in zanimive, da jih bo testiral tudi v prihodnje. Najbolj intenzivno bržkone v Ushuaii v Argentini, kjer bodo slovenski smučarji opravili glavnino snežnih priprav. A še pred tem dvojec čaka neke vrste zaključni kondicijski kamp na Rogli.

»Ta teden so na sporedu še kondicijski treningi, potem pa gremo v nedeljo v Saas Fee v Švico. Imeli smo kar dolg premor od smučanja, po treh mesecih in pol gremo nazaj na sneg,« je na novinarski konferenci razkril Žan Kranjec. Veleslalomski specialist pravi, da je bila lanska sezona zanj dobra, zaradi česar je motivacija še večja. »Motiviran sem, vem, da sem lahko med najboljšimi ali najboljši. Vse bom naredil, da v prihodnosti naredim še kaj,« zatrjuje smučar iz Bukovice pri Vodicah.

Podobno razmišlja Štefan Hadalin, ki je uspešno minulo sezono kronal s srebrnim odličjem na svetovnem prvenstvu. »Rezultati, kot so bili v tej sezoni, ti dajo potrditev in dodatno motivacijo ter ti dokažejo, da si v stiku z najboljšimi. Je pa tako, da brez dela ni nič; zavedam se, da moram za novo sezono delati še več in bolje, se še bolje pripraviti, ker bodo bolje pripravljeni tudi drugi. Prejšnja sezona ne zagotavlja uspeha za v prihodnje. Tega se dobro zavedam in na tak način sem se lotil priprav. Mislim, da sem letos bolje pripravljen kot lani v enakem obdobju, kar me zelo veseli,« je samozavesten Štefan Hadalin.

Alpska smučarja bosta v Saas Feeju ostala do 5. avgusta, kjer bosta znova poskušala dobiti dober občutek na snegu, pred odhodom v Argentino pa jima bo glavni trener Klemen Bergant namenil krajši premor.