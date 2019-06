Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec, ki se vrača po poškodbi kolena, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani predstavila vse člane ekipe za sezono 2019/20, na čelu z novim glavnim trenerjem, o katerem je Štajerka do zdaj molčala.

Dobrih 100 dni po poškodbi kolena v Crans Montani se najboljša slovenska alpska smučarka zadnjih let že pripravlja na novo šampionsko vrnitev v karavano svetovnega pokala. Pri tem ji bosta pomagala tudi kondicijski trener Jani Gril in fizioterapevt David Kukovec, ki bo med sezono, tudi kot nadzornik kondicijskega dela, potoval s smučarsko karavano.

»Imela sem nekaj časa, da vse skupaj temeljito premislim in se srečam z vsakim posebej. Pomembno je, da se razumemo in se lahko skupaj začutimo, da lahko potem skupaj funkcioniramo,« je uvodoma ob predstavitvi dejala dvakratna svetovna smukaška prvakinja, ki se bo z novim trenerjem pogovarjala v nemščini in angleščini.

»Super sem, treniram normalno. Vesela sem, da treniram z novimi pristopom. Še vedno se vse skupaj čuti kot igra, vsak dan najdem nek nov izziv oziroma mi ga najde Jani (Gril),« je še dodala.