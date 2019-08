Naj se razglasijo izredne razmere

V ponedeljek sem po daljšem umiku iz sveta vsakodnevnih bombastičnih novic in neumnosti kot kakšen odvisnik gledal v TV-zaslon in komaj čakal, da mi Petra Kerčmar in novinarji na terenu povedo, kako gre vse k hudiču ali pa da je pred nami vesoljni potop. Niso me razočarali. Prvih nekaj minut je bilo adrenalinsko šokantnih. Sledi prepis tega veličastnega začetka: