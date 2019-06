Leon Magdalenc: V imenu davkoplačevalcev ni meja

Slovenski medijski prostor, v prvi vrsti pa televizije, je na začetku tega tisočletja iznašel magično besedo. Ne le besedo, temveč pojem, ki je postal naš termin vstopa v novo obdobje. Sliši na ime davkoplačevalci. Davkoplačevalci smo postali alibi, vzrok, zapik in zagotovilo, da se lahko o vsem ne le govori, temveč sodi in obsodi. Vse se dogaja v našem imenu. Za naše dobro. Za odpiranje naših zamegljenih oči in napačnih pogledov.