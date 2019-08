Teniška sezona je na vrhuncu, najmočnejši turnirji na svetu potekajo na trdi podlagi. Do zadnjega turnirja največje četverice je zgolj še dva tedna, ko se bodo najboljši teniški igralci na svetu pomerili v New Yorku. Včeraj se je v Portorožu uradno začel najmočnejši slovenski teniški turnir Zavarovalnica Sava Slovenian Open, na katerem bo prvi favorit in nosilec najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene, ki bo edini igralec izmed elitne svetovne stoterice. Istočasno bodo po svetu potekali še trije turnirji svetovnega izziva. Poleg Portoroža bo na trdi podlagi turnir v Vancouvru, ki bo po imenih nekoliko močnejši od portoroškega, v Meerbuschu in Cordenonsu, kjer bo nastopil Blaž Kavčič, pa bo igralna podlaga peščena.

Rezultati kažejo, da je Bedene mojster turnirjev svetovnega izziva. Osvojil jih je namreč kar 15, le dvakrat pa je izgubil v finalu. Statistika kaže, da je Ljubljančan stabilen igralec, ki ga redko preseneti teniški igralec, uvrščen nad svetovno stoterico. »Vsakemu igralcu je v interesu, da lahko nastopi pred domačo publiko. Turnir v Portorožu je naš edini, zato bo doživetje posebno,« se veseli Aljaž Bedene. »Res je sicer, da je zelo močan turnir v neposredni bližini v Umagu, na katerem sem letos odigral nekaj dobrih dvobojev. Toda Portorož je vendarle v Sloveniji. Z motivacijo ne bom imel težav, saj bom skušal odigrati najboljši tenis ter se pripraviti na nadaljevanje sezone,« odgovarja Bedene.

Aljaž Bedene je na svetovni lestvici trenutno 91. Prizadeva si postati prvi Slovenec z zmago na turnirju serije ATP. Za zdaj je izgubil tri finale. »Kdaj sem bil nazadnje prvi nosilec? Mislim, da nazadnje lani v Orleansu, kjer sem kasneje osvojil turnir,« je pobrskal po spominu in lanski najodmevnejši turnirski zmagi Bedene, ki si je pred Portorožem vzel nekaj dni počitka. »Počitnice so mi prišle prav. Niso bile ne predolge ne prekratke, tako da se spet veselim tenisa in novih turnirjev. Do konca leta me čaka zelo natrpan urnik, igral bom kar se da veliko in verjamem, da lahko z dobrim tenisom na lestvici pridem višje,« pravi Bedene, ki bo kot nosilec v prvem krogu prost, dvoboj drugega kroga pa bo odigral v torek ali sredo.

Zadnji zmagovalec portoroškega turnirja je bil leta 2014 Blaž Kavčič. Leto pred njim se je turnirske zmage veselil Grega Žemlja, ki se bo ta konec tedna v okviru projekta Gibaj, mladina! pomeril z Radom Mulejem. Visoka pričakovanja ima v Portorožu Blaž Rola, ki je v zadnjih mesecih na svetovni lestvici napredoval na 139. mesto, povabilo organizatorjev pa je prejel še Nik Razboršek. Danes bo znano, kdo bo prejel zadnje vabilo organizatorjev za nastop na glavnem turnirju in kdo za kvalifikacije.