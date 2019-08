Japonka Naomi Osaka, ki je na veliko sceno stopila lansko leto, ko je v finalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku premagala prav Williamsovo, nato pa januarja osvojila še OP Avstralije, je postala šele četrta športnica po Williamsovi ter Rusinji Mariji Šarapovi in Kitajki Li Na, ki je na leto zaslužila vsaj 20 milijonov dolarjev.

Forbes je izračunal, da je Osaka s 24,3 milijona dolarjev na drugem mestu lestvice najbolje plačanih športnic, na kateri dominirajo teniške igralke. Tretja je nekdanja wimbledonska zmagovalka Nemka Angelique Kerber, ki je zaslužila 11,8 milijona, letošnja zmagovalka Wimbledona Romunka Simona Halep pa je četrta.

Pri Forbesu so v obzir vzeli denarne nagrade s turnirjev, plače, bonuse, sponzorske pogodbe in zaslužke za nastope med 1. junijem 2018 in 1. junijem 2019.

Najboljše plačana športnica na Forbesovi lestvici, ki se ne ukvarja s tenisom, je ameriška nogometašica Alex Morgan, ki je na dvanajstem mestu s 5,8 milijona dolarji zaslužka.

Poleg Morganove sta na lestvici v »top 15« med netenisačicami le še indijska igralka badmintona PV Sindhu in tajska golfistka Ariya Jutanugarn.