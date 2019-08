Nekaj dežja v preteklih dneh je spremenilo ponudbo in cene zelenjave na osrednji ljubljanski tržnici. Padla je cena paradižnika, ki ga zdaj lahko kupite od 2 do 3 evre za kilogram, odvisno od velikosti in sorte. Še vedno je najdražje volovsko srce, najcenejšega, tistega za mezge, pa lahko kupite tudi po evro in tam ni napisa »izbirajte z očmi«, kot je napisano na eni izmed stojnic s paradižnikom, da se ne bi po nepotrebnem dotikali zelenjave. Prav tako se je pocenil stročji fižol, saj je njegova sezona zdaj na vrhuncu. Za kilogram boste odšteli od 3 do 5 evrov, najdražji je maslenec, še posebno tisti, ki ima ptujsko poreklo. Čebula je po 2 evra za kilogram rjava in 3 evre za kilogram rdeča. Pesa stane od 1,5 evra do 2 evrov, paprika od 2 do 3 evre za kilogram, kumare lahko kupite od evro do 2,5 evra za kilogram, odvisno od velikosti. Končno se je pocenila tudi solata – zdaj je kilogram po 2,5 evra – pa tudi nekaj več ponudbe solate je na tržnici in solatne glave so precej večje, kot so bile pred tednom dni. Branjevke zagotavljajo, da je dobro obstojna in lahko v hladilniku zdrži teden dni. »Že štirideset let sadim to solato, potem veste, da gotovo vem, kaj govorim,« se je pridušala.

Če je zelenjave veliko, pa je manjša ponudba sadja. Breskev je le za vzorec, cenijo jih od 1,5 do 2,5 evra. Malce več je sliv, ki stanejo od 2 do 3 evre za kilogram, saj prava sezona šele prihaja. Presenetljivo pa ima enako ceno tudi ringlo, ki nekoč res ni bil cenjen kot kvalitetno sadje, zdaj pa je dragoceno vse, kar je domače. mah