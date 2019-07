Mnogokrat je slišati, da sta ekološko sadje in zelenjava dražja od tistega v neekološki pridelavi. Zato smo ta teden pogledali cene skupnostnega naročanja Nakupujmo skupaj, kjer prodajajo pretežno pridelke ekološke pridelave v malce večjih količinah. Dva kilograma kifeljčarja staneta 4,40 evra, kilogram bučk je 2,30 evra, kumar od 2 do 2,60 evra, kilogram paradižnika volovsko srce 4,5 evra, druge sorte paradižnika pa so po 3 evre za kilogram. Rdeča pesa je 1,90 evra za kilogram oziroma 7,50 evra za pet kilogramov. Glavnata solata je po 2,60 evra za kilogram, stročji fižol pa po 3 evre. Ponujajo tudi fige po 12 evrov za štiri kilograme ter melone po 6 evrov za dva kilograma.

In za primerjavo še cene na osrednji tržnici. Največja razlika je pri paradižniku – volovsko srce ima v obeh primerih enako ceno, paradižnik drugih sort pa je na tržnici 4 evre za kilogram, kar pomeni, da je v tem primeru paradižnik iz ekološke pridelave v skupnostnem naročanju celo cenejši. Velika razlika je tudi pri stročjem fižolu, ki ga na tržnici prodajajo od 4 do 6 evrov za kilogram. Prav tako so dražje fige, ki so na tržnici po od 3 do štiri evre za pol kilograma. Nasprotno so na tržnici cenejše kumare in bučke, ki stanejo po 2 evra za kilogram, ter krompir, ki je na prodaj za evro, kifličar po dva evra. Približno enaka pa je cena solate in rdeče pese. Mimogrede: na tržnici lahko najdete tudi take nenavadnosti, kot je rumena pesa, ki je menda še bolj sladka kot rdeča. Med nenavadnosti spadajo tudi višnje, nekoč priljubljeno, zdaj pa popolnoma pozabljeno sadje – Brici jih ponujajo po 4 evre za kilogram. V sekciji sadja kraljujejo breskve, ki so po 3 evre, medtem ko je še zadnji teden za nakup briških marelic, ki so od enega do 2,5 evra za kilogram, odvisno od njihove drobnosti. Pojavile so se tudi srbske marelice, ki so v nekih drugih časih kraljevale na osrednji ljubljanski tržnici in slovijo kot celo bolj sladke kot briške. Prodajajo jih po 2,5 evra za kilogram.

Za lepši dan pa si lahko privoščite prve sončnice, ki stanejo evro za cvet. mah