Gündogan podaljšal z Manchester Cityjem do 2023

Nemški nogometni reprezentant Ilkay Gündogan je podaljšal pogodbo z angleškim prvoligašem Manchester Cityjem do leta 2023. Osemindvajsetletni nemški vezist je bil eden ključnih igralcev, ki so popeljali City do domačega trojčka in navdušili na poti do naslova angleškega prvaka.

Gündogan, ki je leta 2016 City stal približno 20 milijonov funtov, ko se je klubu pridružil iz Borussie Dortmunda, se veseli novih izzivov s Cityjem. “Zadnja tri leta pri Cityju sem zelo užival. Mislim, da smo pokazali nekaj odličnega nogometa v zadnjih sezonah in dosegli nekaj velikih uspehov,” je dejal Gündogan, ki bi mu prvotna pogodba potekla leta 2020, za klubsko spletno stran.

City bo začel obrambo naslova v soboto na gostovanju pri West Hamu.