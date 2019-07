Poletni prestopni rok je v polnem zamahu, saj so nogometni klubi iz petih najmočnejših evropskih lig (Anglija, Italija, Francija, Španija in Nemčija) do konca današnjega popoldneva za okrepitve namenili že štiri milijarde evrov. S tem so na dobri poti, da še presežejo vsoto, ki so jo za nakupe nogometašev namenili lani in predlani, ko so do konca avgusta odšteli 4,4 milijarde evrov. Novega delodajalca je za zdaj dobilo več kot 1180 nogometašev, najbolj zapravljivi pa so bili španski prvoligaši. Ti so še pred uradnim odprtjem nogometne tržnice 1. julija porabili 808 milijonov evrov oziroma 87 milijonov evrov manj kot v vsem lanskem poletnem prestopnem roku, ki je bil za španski nogomet rekorden.

Na finance se niso ozirali pri Realu Madrid, kjer so krenili v temeljito prenovo moštva. Za prihod petih nogometašev so plačali 303 milijone evrov, kraljevemu klubu pa sledita njegova največja tekmeca Atletico Madrid z 243,5 milijona evrov in Barcelona z 237 milijoni evrov. Velikanom s Pirenejskega polotoka sledi Juventus (151,5 milijona evrov), na petem mestu pa je nekoliko nenadejano angleški prvoligaš Aston Villa, ki je za prihod enajsterice novincev svoj bančni račun olajšal za 127,9 milijona evrov.

Nezaželena Neymar in Bale

Ker se v Angliji prestopni rok konča čez dober teden dni, v Italiji 23. avgusta, v Španiji, Nemčiji in Franciji pa 1. oziroma 2. septembra, utegne do največjih in najodmevnejših prestopov še priti. Zvezdnikov, ki so na izhodnih vratih klubov, namreč ne manjka. Za polnjenje časopisnih stolpcev je v zadnjih tednih redno skrbel zvezdnik Paris Saint-Germaina Neymar. Muhasti Brazilec, ki je pred dvema letoma odšel iz Barcelone v Pariz za rekordnih 222 milijonov evrov, se je sporekel z vodstvom kluba in zdaj močno lobira za vrnitev Katalonijo. Največjo oviro je doslej predstavljala 300 milijonov evrov visoka zahtevana odškodnina, ki pa so jo francoski prvaki po današnjem pisanju španskega tiska menda znižali za 40 odstotkov.

Status nezaželene osebe ima po vrnitvi trenerja Zinedina Zidana pri Realu iz Madrida Gareth Bale. »Upamo, da nas bo lahko kmalu zapustil. Delamo za to, da mu najdemo nov klub,« je pred dnevi dejal Zinedine Zidane. Valižan je bil še do ponedeljka v igri za odhod na Kitajsko k tamkajšnjemu prvoligašu Jiangsu Suningu. Ta je nogometašu ponujal 1,1 milijona evrov tedenske plače, a se je posel izjalovil, saj se kluboma ni uspelo dogovoriti o višini odškodnine. Posledično je v zraku obvisel tudi morebiten prihod člana Manchestra Uniteda Paula Pogbaja na Santiago Bernabeuu.

V poplavi govoric tuji mediji to poletje pogosto operirajo še z imeni vezista Barcelone Ivana Rakitića, napadalca Interja Paula Icardija in krilnega nogometaša Jamesa Rodrigueza, ki se je po dveh letih igranja za Bayern München kot posojeni igralec vrnil v Real. Z najbolj svežo prestopno čenčo so ta teden postregli italijanski novinarji, ki pišejo o morebitni izmenjavi igralcev Manchestra Uniteda in Juventusa. Serijski italijanski prvaki v zameno za napadalca Romela Lukakuja rdečim vragom menda ponujajo Paula Dybalo in še 20 milijonov evrov.