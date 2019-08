Po navedbah virov v ruski obrabni industriji naj bi ohotnik letos opravil še več testnih poletov.

Ohotnik predstavlja napredek v primerjavi s prejšnjimi ruskimi brezpilotnimi letali. Tehta 20 ton, ima reaktivni motor ter lahko razvije hitrost okoli tisoč kilometrov na uro. Ima premaz, zaradi katerega naj bi ga radarji težje zaznali, poroča Tass. Po poročanju ruskih medijev lahko zbira obveščevalne podatke ter napade sovražnikove tarče. Njegov doseg naj bi bil do 5.000 kilometrov.

Letalo so prvič predstavili na razstavi vojaške opreme blizu Moskve konec junija. Fotografije prototipa letala pa so se prvič pojavile v medijih januarja, ko so ga med testiranji v fotografske objektive ujeli v bližini mesta Novosibirsk, kjer ima Suhoj tovarno letal.