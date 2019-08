Italijanski premier Giuseppe Conte po današnjem enournem obisku Kvirinala ni dajal izjav o pogovoru s predsednikom države Sergiem Mattarello. Neimenovani vladni vir je Reutersu zaupal, da sta se posvetila domačemu političnemu položaju, ne da bi omenjala vladno krizo ali morebitni Contejev odstop. V vladni koaliciji, ki jo od težavnega, skoraj trimesečnega sestavljanja po volitvah marca lani vztrajno in vse bolj odkrito prevzema notranji minister Matteo Salvini, glasno škriplje od majskih evropskih volitev, ki so zvezdam dale vedeti, da njihov sijaj ugaša.

Spor glede gradnje za stranko drugega podpredsednika vlade Luigija Di Maia »okoljsko nevzdržne in potratne« 270 kilometrov dolge železniške proge med Lyonom in Torinom s 60 kilometri predorov je pravzaprav vrh ledene gore v antagonizmu Lige in Gibanja petih zvezd, ki imata v marsičem nasprotujoča si programa in različna stališča do najbolj izpostavljenih vprašanj, od priseljenske in okoljske politike do davkov in porabe javnega denarja, na nasprotnih bregovih pa sta se stranki znašli tudi ob imenovanju Ursule von der Leyen za novo predsednico evropske komisije. Prav zaradi hitre železnice se je v sredo v senatu znašlo kar šest resolucij, med katerimi je edino poraženo vložilo Gibanje petih zvezd. Naperjena je bila proti gradnji. V senatu sta bila oba protagonista, tako Salvini kot Di Maio, v burni razpravi pa se je izkazalo, da je slednji docela osamljen, saj gradnjo podpira tudi opozicija. Notranji minister se je po senatni zmagi po poročanju italijanskih medijev v sredo zvečer o razmerah v koaliciji posvetoval s premierjem Contejem, pozneje pa se sešel še z Di Maiem in menda zahteval odstop treh njegovih ministrov. Potrditve teh medijskih navedb koalicijske partnerice še niso dale, politični analitiki pa menijo, da Salvini stavi na notranji razkol v Gibanju petih zvezd, ki bi pripeljal do razpada koalicije po njihovi krivdi, kar bi mu kot nič krivemu za sproženo politično nestabilnost koristilo na izrednih volitvah. Da jih ima v mislih, pa nedvomno dokazuje s poletnimi zborovanji na plažah na italijanskem jugu, v volilnem zaledju Gibanja petih zvezd.