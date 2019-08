Italijanskega mesta Amatrice se zagotovo spomnite, četudi ga niste nikoli obiskali. Skoraj natanko pred tremi leti ga je namreč razdejal uničujoč potres, katastrofalne posledice pa so po televiziji obkrožile ves svet. Prvič je bila omaka amatriciana s tem imenom omenjena okoli leta 1790, ampak sprva so jo v omenjenem mestu pripravljali nekoliko drugače – brez paradižnika. Dimljene svinjske ličnice ali brado so nekoliko popražili ter skupaj s trdim ovčjim sirom postregli s testeninami. Šele nekaj desetletij pozneje je padla ena najboljših idej v italijanski kuhinji in omaki so dodali – paradižnik. Preden so jed sočno oplemenitili, se je po prodajalcih kruha in drugih dobrot imenovala gricia. Zanimiva zgodba govori, da so v okolici mesta Amatrice nekoč na veliko gojili pujse in ovce ter pridelovali sir. Boljše dele mesa in različne mesnine so prodajali izbirčnejšim prebivalcem Rima, cenejše, manj ugledne kose mesa pa so prodajali domačinom. Zlasti ličnice in brada, torej obrazni del, so bile označene s klavniškim žigom, ki mu Italijani pravijo matricie. Od tod menda ime tako mesta kot omake.

Testenine a la amatriciana Potrebujemo Potrebujemo 400–500 g debelih špagetov (po izvirnem receptu so to bucatini v obliki cevk z luknjo v sredini), 500 g zrelega paradižnika, 250 g pancete (po izvirnem receptu je to sušena oziroma dimljena svinjska brada oziroma ličnice, po italijansko guanciale, kar pa je pri nas precej težko dobiti), kozarec suhega belega vina, ovčji sir pecorino, 1 sveži pekoči feferon, sveže zmleti poper, ekstra deviško oljčno olje, morsko sol. priprava Panceto narežemo na trakove (nikar na kocke, saj bi se med praženjem presušilo oziroma postalo hrustljavo, kar pa ni zaželeno). Paradižnike zrežemo na večje kose. V (litoželezno) ponev z debelim dnom brizgnemo malo olja in dodamo na trakove narezano panceto. Pristavimo in mešamo tako dolgo, da se maščoba razpusti. Vročino znižamo in panceto pražimo tako dolgo, da se zlato obarva, ampak naj ne postane hrustljavo zapečena. Dodamo vino, premešamo in dodamo paradižnike. Kuhamo približno 15 minut, vmes pa občasno premešamo. Feferon nasekljamo, po želji razsemenimo (če je preveč pekoč) in dodamo v ponev. Zavremo vodo za kuhanje testenin in bucatine po navodilih na embalaži skuhamo na zob. Kuhane odcedimo in stresemo v ponev z omako ter jih nežno, a dobro premešamo. Posujemo z naribanim pecorinom, po želji začinimo še s poprom in nemudoma postrežemo s sezonsko solato in kakšnim dobrim vinom. Čisto na koncu še resna opomba. V izvirni različici je strogo prepovedano uporabiti česen in čebulo, zato se teh dveh sicer imenitnih sestavin v imenu spoštovanja tradicije raje izogibajmo.