»Danes so bile podobne razmere kot dan prej, smer vetra je bila podobna, le jakost je bila malo večja. Pihalo je 16, v zadnji regati tudi do 17 vozlov. Zato je bilo malo težje, več energije je bilo treba vložiti za hitrejše jadranje. Prvouvrščeni posadki iz Velike Britanije in Japonske sta malo pobegnili, od tretjega do sedmega mesta pa razlike niso velike. Tako si jutri želiva v naslednjih treh regatah še malce boljši dosežek kot danes. S tem bi se še bolj približali tretjemu mestu, kar je zelo pomembno pred regato za medalje v petek,« je povedala krmarka Mrakova.

Vodstvo sta prevzeli Britanka Hannah Mills in Eilidh McIntyre s 24 točkami, saj sta nanizali dve zmagi in drugo mesto. Pred današnjimi tremi plovi sta bili tretji. Millsova je bila z drugo flokistko zlata na prejšnjih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016.

S prvega sta na drugo mesto nazadovali branilki naslova in domačinki Ai Kondo in Miho Jošioka. Japonki sta zmagali in bili drugi, a sta v uvodni regati tretjega dne zasedli 10. mesto in imata po skupno osmih regatah 29 točk.

Na tretje mesto sta napredovali Italijanki Elena Berta in Bianca Caruso, ki pa imata že 51 točk in sta le 11 točk pred Mrakovo in Macarolovo, najboljšo slovensko ekipo leta 2018. Prvenstvo se bo končalo v petek.