»Zelo zanimiv dan je za nami, bilo je okrog 20 vozlov vetra, bil pa je ogromen val, ki se je lomil. Zato smo morali na začetku zaradi varnosti čakati, ker je ob obali voda zelo plitva in je bilo nevarno, da se prevrnemo. Potem pa smo šli vendarle na start. Najbolj zanimivo je bilo varno priti na morje in nato nazaj na obalo,« je zelo pestre pogoje zadnji dan opisala flokistka Macarolova.

»Po celotnem tednu lahko rečem le, da je bilo vse skupaj zelo pozitivno. Imeli smo šibke vetrovne pogoje in tudi zelo močne, na regati za medalje pa zelo težke in divje. A sva res zelo zadovoljni s prikazanim jadranjem. Mogoče je še kakšna napaka, ki jo morava v prihodnje popraviti. Naslednja regata naju čaka v Genovi čez dobrih deseti dni. Domov pa se odpravljava z zelo pozitivni vtisi,« je bila zadovoljna krmarka Mrakova.

Zmagala je olimpijska zmagovalka Britanka Hannah Mills, ki pa za razliko od Ria 2016 sedaj nastopa z drugo flokistko, Eilidh McIntyre. Britanki sta zmagali v regati za medalje, kar je bila njuno tretje zaporedno prvo mesto in sta z 39 točkami zanesljivo osvojili naslov.

Drugi sta bili Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz (56 točk), tretji v regati za medalje. Slednji sta vodili pred predzadnjim dnevom, v katerem pa sta ju Britanki prehiteli in si priborili kar 13 točk naskoka ter z zmago le še potrdili končni uspeh.

Četrti sta Kitajki Mengxi Wei in Haiyan Gao, ki sta osvojili 73 točk in za najboljšo slovensko ekipo lanskega leta zaostali za šest točk. Kitajki sta imeli pred finalom le s štirimi točkami zaostanka, v zadnjem plovu pa sta bili sedmi in sta ciljno črto prečkali takoj za Mrakovo in Macarolovo ter ostali brez zmagovalnega odra.

»V regati za medalje sva dobro startali, želeli sva biti čim bližje Kitajkam, ki sta bili blizu za nama pred tekmovanjem. Bili sva bolj v ozadju na slabši vetrovni stranici regatnega polja, za Kitajkama, ki pa sva ju prehiteli in pred njima ostali do konca,« je zaključek strnila Macarolova.

Tina Mrak je že pred finalno regato napovedala, da bosta skušali čim bolje odjadrati in ostati pred Kitajkama tudi v finalnem plovu. To jima je tudi uspelo in sta prvič v sezoni končali med prvimi tremi posadkami. V začetku februarja sta na svetovnem pokalu v Miamiju, kjer sta lani zmagali, osvojili šesto mesto.

Regata v Španiji pa je bila izjemno močna, na ravni svetovnega pokala. Med 45 posadkami sta bili poleg slovenskih evropskih prvakinj in olimpijske zmagovalke med drugimi tudi svetovni prvakinji Japonki Ai Kondoa Yoshida in Miha Yoshioka.

Slednji sta na Palmi branili lansko zmago in končali na petem mestu (89 točk), finalni plov pa sta končali peti, mesto pred Slovenkama.