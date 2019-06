Messi je v zadnjih 12 mesecih zaslužil 127 milijonov dolarjev, Ronaldo pa 109.

Na tretjem mestu Forbsove lestvice je Brazilec Neymar s 105 milijoni, sledita mehiški boksar Canelo Alvarez in teniški as Švicar Roger Federer. Alvarez je najvišje po zaslužku iz športne dejavnosti, saj od 94 milijonov le dva prideta od sponzorjev, Federer pa jih 86 od skupno 93,4 milijona zasluži ravno od sponzorskih pogodb.

V deseterici najbolj plačanih športnikov so še igralca ameriškega nogometa Russell Wilson in Aaron Rodgers ter košarkarji LeBron James, Stephen Curry in Kevin Durant.

V prvi stoterici je le ena ženska. Večkratna zmagovalka teniških grand slamov Američanka Serena Williams zaseda 63. mesto z 29 milijoni dolarjev.

Sicer pa je 100 najbolj plačanih športnikov skupaj v zadnjem letu zaslužilo štiri milijarde dolarjev, kar je pet odstotkov več kot leto prej.