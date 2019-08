Eric Melvin, punk glasbenik: Kritičnost da, a glasba mora tudi zabavati

Tolminski Punk Rock Holiday 1. 9. je v polnem zamahu. Jutri bo na glavnem odru nastopila skupina, brez katere si punkerskih počitnic pri nas ni več mogoče predstavljati – NOFX. Razposajeni kalifornijski pop-skate-ska punkerji so nastali v srednješolskih klopeh leta 1983 in do danes izdali trinajst albumov z različno tematiko, od popolnega odklopa do pesmi z resnejšim, družbenopolitičnim značajem. Pogovarjali smo se z ustanovnim članom in kitaristom Ericom Melvinom.