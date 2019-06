Raznorazna tovrstna kupčkanja in preštevanja so povsem brezpredmetna in redkokdaj je mogoče izvedeti, kakšni so pravzaprav njihovi kriteriji. Pri tem se bogov kitare oprimejo razni priložnostni vzdevki, s katerimi se poskuša poudariti njihovo izvajalsko tehniko ali vpliv. Če bi morali poiskati kakšen takšen označevalec za Marka Knopflerja, bi se lahko brez predsodkov soglasno odločili za termin »laid back«. Ležerno ubiranje strun je namreč njegov neodtujljiv umetniški podpis. Sproščeno in z občutkom Mark namreč plete ter plemeniti tehnično dovršene solistične zanose, ki gredo hitro v uho in se jih poslušalec enostavno ne naveliča. Zapeljite se nekoč po angleškem ali škotskem podeželju in spoznali boste, kaj mislim. Zven njegove kitare je najboljši sopotnik.

Ko se je Mark Knopfler z matično skupino Dire Straits pojavil na sceni, je bil na njej nevsakdanja pojava. V letih 1977 in 1978 se je vse vrtelo okoli punka in prvih derivatov novega vala, zato je skupina, ki je igrala tradicionalno kitarsko glasbo, naslonjeno na dediščino countryja, honky tonka in bluesa, delovala zelo zastarelo, po svoje celo provokativno in malodane groteskno. Kvartet, ki so ga sestavljali še Markov brat David Knopfler (ritem kitara), John Illsley (bas kitara) in Pick Withers (bobni), tudi po letnicah rojstva članov ni deloval najstniško neprilagojeno. Na pragu tridesetih tega od njih niti nihče ni pričakoval, pa tudi ne, da bo istoimenski prvenec Dire Straits (1978) odkril ozek prehod ter se ob vsem punkovskem in metalskem »šundru« splazil na peto mesto britanske lestvice. Skladbe na njem so namreč zahtevale pozorno poslušanje, v času, ko smo bili priča splošni devalvaciji izvornih rockovskih idej, ki so jih precej bolj kot izgubljene ali neosredotočene simforockovske skupine obvladale nekatere ameriške punkovske skupine prvega vala. Predvsem v stilu Toma Verlaina in Richarda Lloyda (Television), ki je po »motivih« Grateful Dead poudarjal razpotegnjena kitarska razigravanja, solistične intervencije in vmesne premore, bi lahko poiskali vzporednice s staromodnimi načini igranja Marka Knopflerja in Dire Straits. Poleg uspešnice, male plošče Sultans of Swing, je glasba na prvencu Dire Straits delovala sveže – starinsko, predvsem pa je vsebovala odločilen kohezivni element: nalezljiv zven kitare Marka Knopflerja, ki je k igranju pristopil zelo elegantno, se znebil trzalice in ubiral oziroma trgal strune s prsti ter na ta način izmojstril svoj blues fingerpicking način igranja kitare, poleg pastiche atmosfere svoj zaščitni znak oziroma takrat še zaščitni znak skupine Dire Straits.

O tem, kje je Mark Knopfler poiskal in našel navdih, ni bilo treba dolgo razglabljati. Že dobro leto po izidu prvenca je kot osrednji kitarist gostoval na albumu Slow Train Coming (1979) Boba Dylana, v vsakem intervjuju pa je našel veliko pohvalnih besed za mojstra kitare J. J. Calea. Nasploh je rojeni Glasgowčan precej raje kot po britanski glasbeni zapuščini brskal po tisti, ki je brbotala v južnih predelih ZDA. Na eni strani Little Feat in Allman Brothers Band, na drugi Eric Clapton od albuma 461 Ocean Boulevard (1974) dalje. Njegova osrednja prednost je bila spreten ali rafiniran pristop k improvizaciji znotraj okvirjev klasičnega rocka, s čimer je odstopal od kolegov v žanru, ki so prisegali predvsem na hitrost prstov po lestvici navzgor in navzdol. Mark Knopfler je konje ustavil in se najprej zanesel na prirojen občutek ter šele potem na vse preostalo. Njegove solaže so bile logičen podaljšek skladbe, in ne neko brezsmiselno tehnično »prepucavanje«, da bi se zadostilo svojemu egu ali napihovalo pred kolegi v poslu. Omamljeni od pohval so Dire Straits mislili, da je pot navzgor pred njimi tlakovana, vendar so se ušteli. Udobna Communique (1979) je pomenila korak nazaj, kar jih je seveda streznilo, in z naslednjima dvema, Making Movies (1980) in predvsem Love Over Gold (1982), niso ponovili napake. Prav tako je zaradi drugačnih »umetniških pogledov« počilo med bratoma. Making Movies so uradno posneli kot trio, potem pa se je ekipa širila in izdala megauspešen album Brothers in Arms ravno na dan, ko so nastopili v Hali Tivoli: 13. maja 1985. »Marko, Marko, Marko…« se je slišalo iz grl večtisočglave množice, ki je odkrito dala vedeti, kdo je pravzaprav osrednja ali edina figura skupine. Pošteno ali nepošteno, večina ljudi je Dire Straits vedno štela zgolj za spremljevalno skupino Marka Knopflerja. Občasno po ilegalnih kanalih zaokroži celo piratska kaseta ali kompaktni disk z omenjenega ljubljanskega koncerta.

K uspehu albuma Brothers in Arms je mnogo pripomogel tudi povsem nov medij – CD oziroma laserska plošča. Šlo je namreč za prvi naslov, ki je bil v tem formatu prodan v nakladi več kot milijon primerkov. Urbana legenda celo pravi, da je bilo leta 1985 prodano več diskov albuma, kot je bilo takrat v domovih laserskih predvajalnikov. Skupini je uspeh prinesel tudi nov imidž. Če so pred tem delovali kot povsem vsakdanji pobje z ulice, so takrat Mark Knopfler in druščina z opravo »ujeli« šminkerska osemdeseta. Izbrana konfekcija, predvsem pa elastične zapestnice in elastični naglavni trakovi so postali njegov zaščitni znak. Pojavile pa so se tudi obtožbe na račun nestrpnosti. Moraliste je zmotil predvsem domnevni rasizem v verzih pesmi Money for Nothing: »tolče po bobnih kot šimpanz« in »poglejte pederasta z uhanom in ličili… ima svoje zasebno letalo, ta mali pederast je milijonar«. Ta naj bi neposredno zbadal odprto gejevsko dejavnost Eltona Johna. Videospot za isto pesem pa se še danes obravnava kot eden izmed prelomnih v popularni glasbeni kulturi, saj je bila v njem prvič uporabljena računalniška grafika. Nič presenetljivega torej, da je šlo za videospot, s katerim so 1. avgusta 1987 zagnali evropsko izpostavo MTV. No, najverjetneje je bilo odločilno to, da pesem v falzetu s »hočem svoj MTV« odpre nedavni gost Stožic – Sting.

Naprej po cesti, kamorkoli

Dire Straits so svoj zadnji album On Every Street izdali leta 1991 in se dobra štiri leta kasneje preselili v enciklopedije. Že v tem času je Mark Knopfler fušal na vse strani. Snemal je s The Chieftains, B. B. Kingom, Bryanom Ferryjem, Vanom Morrisonom, Emmylou Harris in tudi z »malim pederastom« Eltonom Johnom, produciral albume Boba Dylana, Tine Turner in Randyja Newmana ter zložil lepo število glasbenih partitur za filme. V ušesa so šle predvsem teme iz filmov Local Hero (Going Home), Cal (Irish Boy) in naslovna iz Last Exit to Brooklyn. Za skladbo iz filma The Princess Bride – Storybook Love, ki jo je zapel Willy DeVille, je prejel tudi oskarja. Nasploh je njegova kariera mimo Dire Straits najprej temeljila na obliki podpore številnim glasbenim kolegom, pri katerih je kot gost na njihovih posnetkih ustvarjal zanj značilno »laid back« vzdušje. Prvi – če sklepamo po naslovu Missing… Presumed Having a Good Time, niti ne toliko resen poskus – je bil projekt The Nothing Hillbilies, s katerim je obujal spomine na čase, ko je kot nadobuden gostilniški vagabund klasičen country-folkovski material izvajal po britanskih provincialnih pubih. Precej bolje se mu je izšlo na albumu Neck to Neck, ki ga je posnel s country legendo Chetom Atkinsom. Zanj sta prejela tri grammyje. Nasploh je bil Mark Knopfler zelo zaposlen, zato je šele leta 1996 našel dovolj časa zase, da je izdal samostojni prvenec Golden Heart.

Na samostojni poti vztraja še naprej. Basist John Illsley ga je v preteklosti večkrat poskušal prepričati, da bi vsaj za turnejo ali dve obudili skupino Dire Straits, vendar se ne pusti prepričati. Udobno mu je na svojem, medtem ko preostali redni ali izredni člani z izposojenim materialom potujejo naokoli po svetu kot razne »izkušnje« ali »pomanjševalnice«. Vsak izmed njegovih desetih samostojnih albumov nosi svojo zgodbo in precizen zvok, kot spoj irske folklore, klasičnega rockabillyja, countryja z blagimi vplivi rocka in tex-mexa. Zvesti poslušalci dobro vedo, da izvajalska kakovost pri projektih ali na koncertih nikdar ni in ne bo vprašljiva, prsti mu namreč še vedno odlično služijo, v kar smo se v novem tisočletju v Ljubljani že dvakrat prepričali. Res pa je tudi, da je Mark Knopfler predvsem v zadnjem obdobju postal šolski primer ziheraša, ki se rutinsko drži preverjene in utečene srednje poti. Na njej nas ne more več presenetiti, zna pa nas še kako elegantno očarati.