Šin Ok Ju, ustanoviteljica kulta oziroma Cerkve poti milosti (Grace Road Church), je dve leti po aretaciji dobila kazen za svoje grehe: zaradi skupinskih pretepov pripadnikov kulta, zlorabe otrok in tudi goljufije je bila prejšnji teden obsojena na šest let zapora. Kult je ustanovila leta 2002, dvanajst let pozneje pa je gospa kakšnih 400 vernikov prepričala, da so se z njo preselili na Fidži, v obljubljeno deželo, kakor naj bi velela Biblija, kjer bodo preživeli bližajočo se apokalipso, preostali svet pa bo umrl od lakote. Namesto varnega zavetja in nebeškega miru jih je tam čakal pekel.





Ob prihodu na otok jim je Šin Ok Ju zasegla potne liste, mnogi so ji predali vse svoje imetje. Vsak od vernikov je moral za vizum plačati po 25.000 dolarjev. Tisti, ki jim je uspelo pobegniti iz kulta, kjer so živeli kot sužnji, so opisovali brutalne rituale z množičnim pretepanjem. Tako so namreč po eni strani kaznovali »grešnike«, po drugi pa iz vernikov izganjali zle duhove. Obenem so trdo delali brez plačila. V javnost je lani prišlo nekaj posnetkov obredov, na katerih Šin med svojimi pridigami k sebi pokliče posamezne vernike, jih mlatil po obrazu, vleče za lase in jih reže. Spodbujala jih je, da se udrihajo med seboj.

Iz najstnice kričal demon Kakšnih tisoč članov kulta prihaja z vsega sveta. V intervjuju za britanski Guardian je o svoji boleči izkušnji lani spregovorila ameriška najstnica, ki jo je v »cerkev« pripeljala mama. Sedemnajstletnico je mama doma dobila z marihuano in zdelo se ji je, da bi ji sprememba okolja dobro dela. A so se počitnice hitro spremenile v nočno moro. Mama je ob prihodu v eno od južnokorejskih podružnic cerkve raztrgala njen potni list ter ji prepovedala stike z očetom in sestro, ki sta ostala v ZDA. Po dveh tednih spanja na vzmetnicah v majhnih sobicah in vsakodnevnem poslušanja pet ur trajajočih pridig se je najstnici posvetilo, da jo je mama ugrabila. Stran je vrgla tudi njena zdravila, saj ta niso bila v skladu z zakoni cerkve. »Zagrabila me je panika. Ugotovila sem, da sem obkrožena z norci,« je o izkušnji povedala za Guardian. Ker se ni hotela udeležiti pridige, so jo tja odnesli in odvlekli. Kričala je tako močno, da se govorjenja sploh ni slišalo. »V njej je demon, zato kriči. Hočete postati kot ona?« jo je zbranim podanikom za slab zgled dala pridigarka. Posadili so jo v prvo vrsto. »Govorila mi je, kako zlobna sem, kako moram sprejeti njeno besedo, pa tudi, da bom šla v pekel. Bila sem na robu bruhanja, saj sem vedela, da nimam izhoda. Pogledovala sem proti mami, ki me je ignorirala,« se je najstnica izpovedala za britanski časnik. Po dveh mesecih ji je uspelo pobegniti iz cerkve in si rešitev zagotoviti s klicem na pomoč iz bližnje trgovine. Takrat je zadnjič videla mamo.