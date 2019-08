Vinilna talna obloga je drugo ime za talne obloge iz PVC. Izdelane so iz polivinilklorida, a z jezika gre lažje PVC oziroma vinil. Gre torej za obloge iz umetnih mas, ki so debele od enega do deset milimetrov in izdelane v enem ali več slojih, na prodaj pa so v obliki plošč ali zvitkov. Zaradi priljubljenosti materiala so možnosti za izbiro končnega videza neštete, veliko jih imitira videz lesa, kamna, ploščic in drugih talnih oblog.

PVC v zvitkih je za polaganje zahteven Talne obloge iz PVC so na voljo v dveh oblikah, v ploščah ali zvitkih. Slednji so široki dva ali štiri metre in so namenjeni za vgradnjo na pravilno pripravljen tlak. Izravnan mora biti s samorazlivno izravnalno maso ter popolnoma osušen, s čimer zagotovimo ravno končno površino in zanesljivo lepljenje po celotni površini. Ker so talne obloge iz PVC razmeroma tanke in mehke, se vsaka neravnina v podlagi čuti na končni površini, ki je tam tudi bolj občutljiva za obrabo. PVC v zvitkih se na tla lepi z namenskim lepilom, ki ga nanašamo z zobčasto lopatico, ustrezno odrezan PVC zvitek pa nalepimo po celotni površini. Takšen način vgradnje zahteva precej natančnosti, tako pri pripravi podlage kot pri meritvah, razrezu in polaganju.

Plošče lahko položimo sami Sistem polaganja »na klik« je priljubljen zaradi enostavnosti. Plošče so v različnih dimenzijah, lahko so podolgovate ali kvadratne, s stranicami od 30 do 60 centimetrov. Ob straneh imajo utor oziroma pero, tako da jih eno ob drugo zlagamo brez lepljenja, seveda na primerno podlago. Ta mora biti izravnana, očiščena in suha, lahko pa jih nameščamo tudi na obstoječo talno oblogo. Najpogostejši primeri uporabe so hitre adaptacije stanovanj ali pisarn ter kot začasna zaščita obstoječe talne obloge. S PVC-ploščami se lahko zaščiti oziroma prekrije parket ali keramične ploščice, na katere lahko vinil polagamo neposredno, brez dodatnih priprav. Prednost polaganja vinila v ploščah je enostavnejša vgradnja, ki se je lahko lotimo sami, možnost menjave posameznih plošč in bolj praktičen transport, saj je talna obloga shranjena v majhnih paketih. Tudi talne obloge iz PVC v ploščah so lahko vodotesne in protizdrsne, zato ob izbiri ustreznega modela ni težav pri uporabi v kopalnici ali celo na zunanjih površinah.

Preverite sestavo vinila Uporaba PVC v bivalnih prostorih naj ne bo popolnoma brez premisleka. Material je kombinacija umetnih topil, pigmentov, mehčal in polimeriziranega vinil klorida oziroma PVC. Nekatere od teh snovi so sporne za zdravje in okolje tako v procesu izdelave kot tudi med uporabo in razgradnjo. Pri izbiri vinilnih talnih oblog svetujemo nakup izdelkov, ki imajo jasno navedeno vsebnost spornih snovi. Na trgu je ravno zaradi večje okoljske ozaveščenosti potrošnikov vse več talnih oblog, ki ne vsebujejo ftalatov, ki se jih v talnih oblogah iz PVC sicer uporablja kot plastifikatorje za doseganje večje gibljivosti. Kakovostne talne obloge so lahko izdelane tudi povsem brez teh snovi, kar proizvajalec zagotavlja s potrdili in certifikati, ki dokazujejo tudi vsebnost recikliranih surovin. Opisane kvalitete imajo običajno dražje vinilne obloge, kar pomeni, da moramo za okoljsko sprejemljivejši PVC poiskati zanesljivega ponudnika in poseči vsaj po višjem srednjem cenovnem razredu. A z višjo ceno dobite tudi kakovostnejšo talno oblogo, z boljšim zaščitnim slojem in debelejšo osnovo. Povedano drugače – okolju in uporabniku prijaznejše talne obloge višjega razreda imajo tudi bistveno daljo življenjsko dobo.