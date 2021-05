Lahko izbiramo med naravnimi ali umetnimi, mehkimi ali trdimi, toplimi ali hladnimi talnimi oblogami. Laminat ali parket? Morda tekstil ali luksuzna vinilna obloga? Vse to je stvar vsakega posameznika. Treba se je seznaniti z različnimi talnimi oblogami, saj ima vsaka svoje prednosti in pomanjkljivosti. Skrbijo za naše udobje in estetski videz prostora. Pred izbiro je dobro, da se posvetujemo s kakšnim strokovnjakom. Ni namreč vsaka talna obloga primerna za vsak prostor. V podjetju Kemoplast vam znajo prisluhniti in svetovati pri izbiri optimalne rešitve za deset, dvajset ali več let.

Pri izbiri talne obloge moramo biti pozorni na več dejavnikov. V kopalnico damo talno oblogo, ki je odporna proti vlagi. LVT-plošče in laminatne talne obloge so primerne za prostore, kjer so tla obremenjena z visoko frekvenco gibanja in tudi s težkimi predmeti (kuhinje, hodniki, dnevne sobe…). V spalnico lahko damo tekstil – zaradi udobja in prijetne mehke hoje. Pri vsaki talni oblogi je vzdrževanje zelo pomembno. Vedeti moramo, kaj to pomeni dolgoročno, da nas ne udari po žepu, ko to najmanj pričakujemo. Vsak prostor je svet zase in barve so tiste, ki mu dajo posebno noto. Pri tem moramo paziti na barve pohištva, sten in dekorativne elemente ter v vse to vključiti primerno barvo talne obloge.

Izbira talnih oblog je dolgoročna naložba in če boste izbrali preudarno, boste svojemu domu zagotovili udobje in estetski pridih za dolga leta. Možnosti je torej malo morje, odločitev pa vse prej kot lahka. Tega se v podjetju Kemoplast zavedajo, ker s talnimi oblogami opremljajo tako individualne objekte kot tudi hotele, šole, bolnišnice, trgovska in poslovna središča ter druge prostore že več kot 30 let. Sledijo tehnološko vedno bolj dovršenim postopkom obdelave materialov in novim načinom polaganja, na prvo mesto pa vedno postavljajo kakovost materialov in tudi montaže. Z veseljem vam bodo svetovali pri izbiri in vam pomagali najti optimalno rešitev. (ktm)