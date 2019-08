Strokovnjaki tako svetujejo, da so za vožnjo najboljša sončna očala, ki prepuščajo 60 do 70 odstotkov svetlobe. Voznik lahko uporablja tudi fotoobčutljiva »samodejna« očala, ki se hitro odzivajo na spremembo svetlobe, a nanje ne sme vplivati svetloba žarometov nasproti vozečih vozil. Vozniki, ki pri vožnji uporabljajo korekcijska očala, pa imajo danes tudi na voljo celo vrsto pripomočkov, od posebnih zatemnjenih nastavkov do sončnih očal z dioptrijo. In ne, ta niso tako presneto draga kot včasih, le malo si poglejte reklame različnih optikov.

Skoraj neverjetno je, da še vedno lahko gledamo voznike in voznice, ki v močnem soncu kremžijo obraz in vozijo z napol priprtimi očmi, da so že čisto, kot bi rekel humoristični lik našega sedanjega ministrskega predsednika, kofrenasti. Mar tem ni nihče povedal, da imajo avtomobili že desetletja tudi senčnike, ki jih je možno na eni strani celo sneti in jih zasukati, da sonce ne moti voznika s sijanjem skozi stransko okno? Vozniki, ki vozijo, kot da bi sedeli v tanku, in cesto opazujejo le skozi ozko vidno lino, so presneto nevarni.

Sončna očala so torej poleti več kot obvezna in tukaj se ne izplača preveč varčevati. Kdor želi malo več in še bolj modno, ima danes na izbiro ogromno različne ponudbe, zato nikomur ni več treba mežikati za volanom. Ko je sonce močno, je lahko bleščanje izredno moteče. Pri tistih, ki nosijo kontaktne leče, pa je bleščanje sploh velik problem. Včasih tako hud, da dejansko na cesto na vidijo nič. Na drugi strani strokovnjaki pravijo, da zatemnjenost očal ne sme biti prevelika, težava se lahko pojavi pri vožnji skozi tunele, a takrat pomaga tudi, da jih porinete malce nižje na nos in tistih nekaj sto metrov odpeljete precej varneje. In da ne pozabimo – poleg sončnih očal znajo biti koristen pripomoček za vse voznike tudi posebna očala za nočno vožnjo, ki so prilagojena manjši svetlobi, a ta se zaradi visoke cene za zdaj še niso zelo razširila.

Sončna očala naj bodo za volanom vedno pri roki in pripravljena na uporabo, sploh zdaj, poleti. Da ne bi kdo potem rekel, da ga je zaslepilo sonce ali da se mu je preveč bleščalo in je zato spregledal pešca, kolesarja, drug avtomobil… Pa tudi za lastno udobje se izplača nekaj narediti.