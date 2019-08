Do sobotnega jutra bodo padavine večinoma ponehale. Od zahoda se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo na severozahodu okoli 12, drugod od 15 do 18 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bodo ob močnih nevihtah možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Ob nevihtah bo na Obali zapihal močan veter zahodnih in severnih smeri.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme, popoldne je zlasti v gorskem svetu možna kakšna ploha.

Vremenska slika: Nad Alpami in našimi kraji se zadržuje frontalna cona. S severnimi do severovzhodnimi vetrovi bo nad naše kraje začel dotekati hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Ob severnem Jadranu bo večji del dneva še sončno, zvečer pa se bodo tudi tam pojavljale nevihte, ki jih bo ponekod spremljal močan veter. V soboto bo ob Jadranu prevladovalo sončno vreme, pihala bo šibka burja. Drugod bo nekaj več spremenljive oblačnosti, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Biovreme: Danes bodo občutljivi imeli z vremenom povezane težave, okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.