Trupla dveh moških, treh žensk in desetletnega otroka so našli v naselju Kajzerica. Načelnik zagrebške policije Marko Rašić je povedal, da so v hiši, v kateri je bila ubita šesterica, našli še manjšega otroka, ki pa ni poškodovan.

V preiskavo so vključene celotne sile zagrebške policije, da bi našli storilca. Več podrobnosti naj bi bilo znanih danes, ko naj bi zaključili ogled kraja dogodka.

Rašić več podrobnosti zaenkrat ni mogel razkriti. Pojasnil je še, da v povezavi s hišo, v kateri so našli ubite, policija v zadnjem času ni prejela nobenih prijav. Edino intervencijo so imeli leta 2011, vendar ne v povezavi dogodkom, ki bi lahko pripeljal do tovrstnih dogodkov.

Po navedbah hrvaških medijev, ki navajajo besede prič, naj bi sicer šlo za dejanje iz ljubosumja. Pred streljanjem se je iz hiše slišalo glasno žensko vpitje. Ena od ubitih naj bi bila žena morilca.

Rašić je v povezavi s tovrstnimi navedbami povedal le, da so obvestilo o streljanju prejeli v četrtek ob 21.30, nato pa na kraju dogodka našli šest trupel.