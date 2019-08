Pilot je med letom zaznal nenadne težave z motorjem, te je povzročila okvara sistema za črpanje goriva. Ker je letel nad gosto naseljenim mestom, si je za zasilni pristanek izbral široko vpadnico malce iz mesta Seattle.

Pilot je imel veliko srečo, da je sredi gosto prevozne ceste našel prometno luknjo dovolj veliko za pristanek letala. Ob pravem času se je na pravem mestu znašel tudi policist Clint Thompson, ki je nemudoma prepoznal težave pilota, prižgal sireno in vse prisotne v prometu opozoril na nevarnost.

»Ko je letel mimo mojega avtomobila, bi se lahko dotaknil njegovega krila. Tako blizu je bilo vse skupaj,« je dejal Dennis Diessner, očividec nesreče za Komo.

V zasilnem pristanku je prišlo do več srečnih naključij, ki so preprečila večje katastrofe in poškodbe. Že sama luknja v prometu je bila velika sreča za pilota, dodatno naključje je bilo prisotnost policista, za nameček pa je pilot svoje letalo ustavil ravno pred križiščem, kjer je na semaforju gorela rdeča luč.

Ob uspešnem pristanku sta pilot in policist hitro odpeljala letalo na rob cestišča, da ta ni več oviral prometa. »Rad bi se zahvalil policistu Thompsonu. Njegovo ukrepanje, me je najverjetneje obvarovalo pred hudimi poškodbami ali celo smrtjo. Danes je dober dan, da ostaneš živ,« je še malo v šoku dejal pilot.