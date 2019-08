Ukradel torbico z dokumenti in pobegnil z mopedom, nato ga vrgel v morje

Piranski policisti so prijeli 41-letnega domačina, ki je pretepal mimoidočega 56-letnika, ga zbil z mopeda, mu vzel torbico z dokumenti in moped, s katerim se je odpeljal do pomorskega muzeja. Tam ga je nato vrgel v morje. Policisti so kršitelja izsledili in mu odredili pridržanje.