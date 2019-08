Morda najbolj presenetljiva novica minulega tedna je ta, da v medijih, ki skrbijo za boljšo obveščenost bralstva, ni nobene bolj poglobljene novice o Tanji Žagar in Rebeki Dremelj. Na srečo so drugi redni udeleženci rumenih dogajanj na svojih mestih, kjer se umirjeno pripravljajo na jesenske in zimske dejavnosti.

Verbotnovi perilo kupuje mož, Pečečnik shujšal deset kilogramov Tedenski bralni krožek pač ni popoln, če ne izvemo, kakšen nov projekt pripravlja Rebeka Dremelj oziroma ali je Tanjin sinko Karl po kosilu podrl kupček. A brez skrbi, nič usodnega se ni zgodilo z njima. Na portalu 24ur.com so po povzemanju njunih družbenomedijskih profilov sporočili, da je imela Tanja koncert na Pašmanu, Rebeka pa se je vrnila z Maldivov. Natalija Verboten in Tina Gorenjak, še dve zvezdi stalnici na slovenskem medijskem nebu, brez katerih si težko predstavljamo bralne vaje, sploh v teh vročih poletnih dneh, ko nas pestijo posledice podnebnih sprememb, nas na srečo ta teden nista pustili brez sočnih novic. Natalija Verboten je za revijo Nova razložila vse o svoji nočni modi. Razkrila je, da ponoči ne nosi pižame in da za njeno nočno garderobo skrbi mož Dejan. Kakšne so modne zapovedi v zakonski spalnici, sicer ni razodela, povedala je le, da »on to nakupuje, jaz pa z veseljem nato nosim«. To pa še ni vse. Tudi spodnje perilo ji kupuje mož, ker je po njenih besedah bolj kvalificiran za to kot ona. Po vsem povedanem ne bi bilo naključje, če bi bil mož Dejan zaslužen tudi za refren novega Natalijinega poletnega hita z naslovom Čaša vina, ki pravi takole: »Čaša vina, noč je fina, ti si moja doza adrenalina.« Verjetno vas zanima tudi to, kaj je oni dan počela Tina Gorenjak. V Slovenskih novicah budno spremljajo njen vsakdanjik. Ob 5.45 je bila že na terenu, saj je imela pred seboj snemalni dan. Ko je končala, je nato tri do štiri ure kosila travo, po opravljeni travni kozmetiki pa je še pospravljala po hiši – in dan je bil mimo. Vse skupaj pa je s fotografijo in spremno besedo strnila v stavek: »Ah, to čudovito zvezdniško življenje.« Še en znani Slovenec je to poletje zelo telesno aktiven – Joc Pečečnik. Po informacijah revije Zvezde Lady je znameniti slovenski poslovnež shujšal že za kar deset kilogramov. Letos je namreč dopolnil 50 let in se trdno odločil za shujševalno kuro. Kot so ga pohvalili v Zvezdah Lady, je Joc videti vrhunsko, pri nadzorovanem prehranjevanju in zdravem gibanju pa mu to poletje dela družbo žena Maruša. Manj aktivna je sodeč po zadnjih objavah nekdanja atomična harmoničarka Špela Grošelj, ki je, kot kaže, svoj skelet obložila s kilogramčkom presežka in se morala zategadelj pred javnostjo zagovarjati, da ni noseča. »Čas je, da nekaj razčistimo! Res je, da rada jem, zaradi česar se včasih zdi, da jem za dva, a nisem noseča. Z mojim dragim še nisva tam in ne delava za to. Zato dajmo zdaj to iz glave,« je ljudi pozvala pevka Grošljeva. Šlo je namreč že tako daleč, da so ji ljudje na cesti prigovarjali, naj ne nosi visokih pet, medtem ko je noseča.

Kataya kot Meghan Markle, Jernej Tozon je priden Na portalu 24ur.com so se lotili resnejših tem. Po njihovih ugotovitvah naj bi imel vsak človek na svetu dvojnika in tako je tudi v svetu slavnih. Povedali so, da so o tem, kateri zvezdniki so si med seboj tako podobni, da v določenih primerih že ne vemo več, katerega zvezdnika vidimo na zaslonu, že pisali. »Zdaj pa smo raziskali, kateri neslavni ljudje bi se lahko izdajali za zvezdnike, saj so jim na las podobni,« so napovedali. Pevka Katja Ajster se je na instagramu kar sama pohvalila, da ji veliko ljudi govori, da njene obrazne poteze spominjajo na novopečeno kraljevo članico Meghan Markle, in temu so prikimali tudi raziskovalci s portala 24ur.com. V klub dvojnikov pa so uvrstili še manekenko Sanjo Grohar, ki trenutno živi v Londonu in je bila po pisanju 24ur.com zaradi svojega modernega načina služenja denarja na instagramu nedavno omenjena v The Daily Mailu. Nekdanja miss Slovenije in Playboyeva zajčica naj bi bila po njihovih opažanjih nenavadno podobna slavni pevki Ariani Grande, ki je trenutno na turneji. V časopisu Svet 24 pa so se lotili še ene raziskovalne teme. Ker večina slovenske estradne smetane dneve trenutno preživlja na morju, so jih poklicali in povprašali, kako ukrepajo ob visoki vročini in močnem soncu. Balerina in nekdanja televizijska žirantka v iskanju multitalentov Ana Klašnja je povedala, da se vsa družina med 12. in 16. uro skriva v senci, če pa že kam skočijo, se namažejo s sončno kremo, a v zmernih količinah. »Sama uporabljam faktor 20, za otroka pa 50,« je o sončni preventivi povedala Ana. Tudi Čuk Jernej Tozon se čez dan pretežno zadržuje v senci. »Drugače pa sem zelo priden pri nanašanju sončne kreme, uporabljam faktor vsaj 30 ali več. Imam namreč slabe izkušnje, nekoč me je zelo opeklo in to je bila dobra šola, da brez kreme ne grem na sonce.« Tako je o poletni življenjski šoli razglabljal Tozon.