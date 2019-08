Evropske destinacije odličnosti (EDEN) so projekt Evropske komisije, ki od leta 2007 združuje kraje in območja, ki razvijajo okoljsko, kulturno in družbeno vzdržen turizem. Projekt spodbuja razvoj trajnostnega turizma v Evropi. Vsaki dve leti nagrajuje in promovira manjše in manj poznane destinacije, ki jih odlikujejo bogata, lokalna in avtentična ponudba.

Letošnja vodilna tema izbora je bila turizem dobrega počutja. Slovenija je v finale uvrstila destinaciji Dolenjska in Podčetrtek, zmagal pa je slednji. Destinacija sicer združuje občine Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje.

»Podčetrtek je značilen primer tako imenovane turistične industrije na mikro ravni, ki je močno povezana s Termami Olimia. Prijavitelji so strokovni komisiji predstavili tudi Občino Kozje, ki je povezana z biosfernim območjem in prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka,« je pojasnil Bogataj. Med »klasičnimi« vsebinami pa so izpostavili še domačijo Amon, jelenjo farmo, čokoladnico, lekarno in samostan v Olimju.