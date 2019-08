Kot poroča časnik, naj bi posebna komisija preverjala (ne)upravičene vpoglede zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev v zdravstveno dokumentacijo napadene mariborske sodnice, ki se je po za zdaj še nerazjasnjenem junijskem napadu ob prihodu domov zdravila v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor.

Nadzor naj bi se začel v začetku tega tedna, v mariborski bolnišnici pa so uvedbo nadzora Večeru potrdili.

Komisija, ki so jo imenovali v UKC Maribor, naj bi preverjala kar 249 strani oziroma več kot 5000 vpogledov v njene izvide. Ugotavljali naj bi, ali so zdravstveni delavci in sodelavci sodelovali pri zdravljenju pacientke oziroma ali so nezdravstveni delavci upravičeno vpogledovali v kartoteko. Po pisanju časnika naj bi preverjali obdobje enega tedna po hospitalizaciji bolnice.

Primer mariborske okrajne sodnice je junija dvignil ogromno prahu, a za zdaj ostaja neraziskan. Policija je sicer ovadila njenega partnerja, a ga je sodnica pozneje v izjavi za javnost, ki jo je STA posredovala preko svoje hčere, vzela v bran in ovadila neznanega storilca.

Kot je takrat sporočila, se partnerja ne boji in zato tudi ne potrebuje odredbe o prepovedi približevanja. Ob tem je izrazila željo, da se prenehata "gonja in klevetanje njene družine z nepreverjenim in neresničnim pisanjem."

S Policijske uprave Maribor so takrat sporočili, da razumejo, v kakšnem položaju se nahaja oškodovanka, vseeno pa ne nameravajo polemizirati s člani njene družine ter komentirati razmer v družini. Mariborsko tožilstvo je od njih zahtevalo dopolnitev kazenske ovadbe, zato kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil, preverjanje okoliščin in druge operativne ukrepe.