»Vsi nimajo te možnosti, da bi dostojno umrli v krogu najbližjih. Nekateri umirajo osamljeni. Tudi njim je treba omogočiti, da se na poslednjo pot odpravijo dostojanstveno. In prav njim bi bila prvenstveno namenjena enota, ki si jo želimo vzpostaviti v Mariboru,« načrte Slovenskega društva hospic ubesedi predsednica društva Renata J. Roban. »Seveda je tak prostor kvečjemu najboljši možni približek domačemu okolju, ne sme pa biti nadomestilo, kamor bi svojci odložili umirajočega, da bi imeli mirno vest.«

Ljubljana je ta čas edino slovensko mesto, ki ima urejene stacionarne prostore za brezplačno 24-urno paliativno oskrbo. Do leta 2015 je hišo na Hradeckega cesti v Ljubljani upravljalo Slovensko društvo hospic. Zdaj v društvu oživljajo zamisel, da bi v Mariboru vzpostavili manjšo enoto ali sobo, ki bi delovala pod okriljem enega izmed domov za starostnike. »Upravljanje hiše se je za naše društvo izkazalo kot prevelik zalogaj, saj financiranje ni sistemsko urejeno,« se spominja predsednica društva.

Osrednja naloga leta 1995 ustanovljenega Slovenskega društva hospic je spremljanje umirajočih in njihovih svojcev na domu. Ljudje naj imajo pravico umreti doma, v krogu svojcev, je prepričana Robanova. V takšnih okoliščinah se svojci tudi redkeje soočajo z občutki krivde, lažje odžalujejo izgubo bližnjega in so hvaležni za zadnje trenutke, ki so jih preživeli z njim.

Dobrodelna prireditev za zbiranje sredstev

Na tek na dolge proge se spozna Mariborčan Robert Kereži. V preteklosti je pretekel že več ultramaratonov. Skupaj s soprogo, novinarko Urško Kereži organizirata dobrodelno prireditev Nemogoče je samo beseda. Njuno športno društvo Non plus ultra bo od četrtka do sobote v sodelovanju s številnimi soorganizatorji priredilo vrsto dobrodelnih športnih in glasbenih dogodkov, na katerih bodo zbirali denar za Slovensko društvo hospic. Prijavnice za sobotni pohod in tek ter druge informacije so na na spletni povezavi www.ultrarobert.si.

»Spopadanje s tabuji o smrti in minevanju je še posebno pomembno v času, ko le lepota, mladost in neobremenjenost z minljivostjo nekaj štejejo,« je prepričan Kereži. »Vendar bomo šele tedaj, ko se bomo te minljivosti trenutka resnično zavedali, lahko polno zaživeli.« Robanova že razmišlja o času po mariborski dobrodelni prireditvi. Želi si, da bi prerasla v dolgoročen projekt Maribor sočutno mesto, ki bi ga razvijali v sodelovanju z raznoterimi nevladnimi organizacijami in podporniki.