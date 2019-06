Do sedaj se je pilotni program celostne rehabilitacije, ki ga sofinancirajo ministrstvo za zdravje in podjetja ter posamezniki s SMS-donacijami in donacijami na TRR, izvajal le v Ljubljani, zdaj pa je na voljo tudi bolnikom s krvnimi raki iz štajerske regije ne glede na ustanovo zdravljenja. Gre za prvi tovrstni program, ki je bolnikom na voljo takoj, ko ga potrebujejo in brezplačno.

Za bolnike program, ki zajema fizikalni, prehranski in psihosocialni modul ter individualno svetovanje, predstavlja pomembno dopolnitev zahtevnemu zdravljenju, saj jih strokovno informira, opolnomoči in podpre za čim hitrejše okrevanje in izboljšanje kakovosti življenja ter jim pomaga, da hitreje in lažje vrnejo v življenje in delovno okolje.