Hrvaška v lovu na zadnji vlak za v schengen

Običajen delovni obisk nove predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen v sosednji Hrvaški je v delu slovenske javnosti povzročil klinično stanje vznemirjenosti in tolikšno mero mlatenja prazne slame, kot smo jo lahko opazovali le še na drugi strani v hrvaških medijih. Vročično stanje enih in drugih je mogoče deloma utemeljiti s soparnimi julijskimi dnevi in bolj verjetno s poletnimi kislimi kumaricami.