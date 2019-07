Eden izmed največjih hrvaških infrastrukturnih projektov – gradnja plavajočega terminala za uvoz utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) pri Omišlju na Krku s povezovalnimi plinovodi – je danes dobil še eno izmed zadnjih administrativnih odobritev s strani evropske komisije. Ta je preverjala, ali je 234 milijone evrov vreden projekt, s katerim naj bi se izboljšala oskrba jugovzhodne Evrope z zemeljskim plinom, skladen z evropskimi pravili konkurence. Razlog za postopek je bilo sto milijonov evrov državne pomoči, ki jo je družbi LNG Croatia namenila država. 85 odstotkov družbe je v lasti državnega Hrvaškega elektrogospodarstva (HEP), preostalih 15 odstotkov pa ima v lasti podjetje Plinacro, državni operater 2693 kilometrov hrvaških plinovodov.

»Novi terminal utekočinjenega zemeljskega plina na Hrvaškem bo povečal varnost energetske oskrbe in izboljšal konkurenco. Zaradi tega bodo imeli koristi državljani v celotni regiji. Odobrili smo podporne ukrepe Hrvaške, saj so omejeni na nujne dele, da bi lahko prišlo do uresničitve projekta, in so skladni z evropskimi pravili državne pomoči,« je ob objavi odločitve evropske komisije menila komisarka za konkurenco Margrethe Vestager.

Krepko povečan uvoz utekočinjenega plina iz ZDA Podjetje LNG Croatia je v gradnjo terminala vložilo le manjši del denarja – 32,2 milijona evrov. Skoraj v enakem deležu bosta gradnjo terminala omogočili hrvaška država in Evropska unija. Iz evropskega sklada CEF, ki je namenjen spodbujanju rasti, novih delovnih mest in konkurenčnosti infrastrukturnih investicij, je EU primaknila 101,4 milijona evrov. Iz hrvaškega državnega proračuna je družba dobila še dodatnih 100 milijonov evrov, hkrati pa je država družbi zagotovila tudi finančno nadomestilo iz tranzitnih dajatev zemeljskega plina, če upravljalec terminala stroškov ne bi mogel pokriti s terminalskimi pristojbinami dobaviteljev plina. To zagotovilo je država dala predvsem zato, ker še ni bilo znano, ali bo terminal utekočinjenega plina na Krku tudi ekonomsko upravičljiv in se bo skozenj stekalo dovolj zemeljskega plina. Najverjetnejši dobavitelj, ZDA, ki želijo EU prodati čim večje količine zemeljskega plina in tako zmanjšati geopolitični vpliv Rusije, sicer zatrjujejo, da so pripravljene zagotoviti vse potrebne količine utekočinjenega zemeljskega plina. Terminal na Krku je poleg Baltika ena izmed pomembnejših vstopnih točk za utekočinjeni zemeljski plin iz ZDA. Od lanskega julija, ko sta Jean-Claude Juncker in ameriški predsednik Donald Trump sklenila dogovor o prekinitvi trgovinske vojne med EU in ZDA, je Unija krepko povečala uvoz ameriškega plina. Kar 367 odstotkov več tega energenta zdaj prispe v EU iz ZDA. Letos so ZDA v EU prodale tretjino svoje proizvodnje utekočinjenega zemeljskega plina, s čimer je EU postala največji trg za ameriški plin. Kljub povečanemu uvozu pa EU največ tega energenta še vedno dobi iz Katarja.