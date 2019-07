Predsednik Pahor je danes v nizu zapisov na twitterju spomnil, da sta 31. julija 2009 s tedanjo hrvaško premierko Jadranko Kosor dosegla načelni dogovor o ureditvi mejnega vprašanja med državama. To je bil uvod v kasnejši podpis arbitražnega sporazuma 9. novembra 2009 v Stockholmu, sprostitev slovenske blokade v hrvaških pristopnih pogajanjih z EU in posledično tudi vstop Hrvaške v povezavo leta 2013.

Po prisluškovalni aferi pa je Hrvaška enostransko odstopila iz arbitražnega procesa in pri tem vztrajala tudi po odločitvi arbitražnega sodišča, da slovenske kršitve postopka z nedovoljenimi pogovori med agentko in arbitrom niso bile tako hude, da ne bi moglo izdati končne razsodbe. Prav tako Zagreb ne priznava razsodbe o meji in zaenkrat nič ne kaže, da bi jo sploh kdaj uveljavila.

Predsednik Pahor je sicer danes na twitterju ponovno izrazil prepričanje, da bo meja med državama, kot jo je v skladu z arbitražnim sporazumom določilo arbitražno sodišče, prej ali slej tudi uveljavljena. Ob tem pa je še požugal Hrvaški, da je »razvajen otrok, ki naredi samo tisto, kar mu ustreza«.

»Nekateri evropski voditelji jasno povedo, da imamo Slovenci prav in da je odločitev sodišča o meji treba spoštovati. Hkrati pa namignejo, naj to dosežemo tako, da Hrvaška ohrani obraz. Pravim jim, da je edino prav in pošteno ravnati s Hrvaško kot z vsako drugo odgovorno državo pogodbenico, ki je dolžna izpolniti sprejete obveznosti, ne pa ravnati z njo kot z razvajenim otrokom, ki naredi samo tisto, kar mu ustreza,« je sporočil predsednik republike.